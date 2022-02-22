القضاء المصري يعاقب فنانا سخر من الرسول (ص)

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بفصل فنان مصري في “البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية” التابع لوزارة الثقافة من الخدمة سخر من إسراء النبي وأساء لزوجاته في مسرحية من تأليفه.

ووفقا للمحكمة فقد أساء الفنان (ش.م.م) المفصول لنبى الله عيسى وأمه البتول ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك. وأكدت المحكمة أن الفصل من المهنة جزاء وفاقا وعدلا، ويكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب إزدراء الأديان أيا كان موقعه، وأن من يزدري الدين ليس له الاحتماء بحرية الاعتقاد أو حرية التعبير تحت ستار مضلل من الدين لإثارة الفتنة. وكان الفنان المذكور في غضون عام 2017 نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك مسرحية من تأليفه تحت اسم “ألم المعلم يعلم” تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوي على ازدراء الإسلام وسخر من إسراء النبي والحث على الفتنة الطائفية والإساءة لزوجات النبي محمد بل وأساء لنبي الله عيسى وأمه البتول.

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