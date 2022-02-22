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انخفاض “كبير” في مبيعات البنك المركزي من الدولار بمزاد اليوم

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انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، لتصل الى 146 مليون دولار.

وذكر مراسلنا أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 31.13%  لتصل الى 146 مليونا و264 الفا و884 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و648 ألفا و771 دولارا أمريكيا.

واضاف؛ ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 123 مليونا و724 الفا و884 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 22 مليوناً و540 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 23 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 119 شركة توسط.

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