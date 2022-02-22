بديل قاآني يصل بغداد في محاولة جديدة لإقناع الصدر بقبول المالكي

بغداد/ تميم الحسن

في محاولة جديدة لزج قيادات شيعية في الحكومة المقبلة، وصل موفد عربي مقرب من طهران الى العراق يحمل مبادرة جديدة.

والموفد الجديد يتدخل لاول مرة بشكل مباشر في الأزمة العراقية منذ الانتخابات الاخيرة التي جرت قبل 4 اشهر.

وجاء هذا التطور عقب فشل موفد ايران السابق في ثني مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري عن نيته تشكيل حكومة اغلبية.

ويتوقع ان يقوم الموفد البديل، بادخال اطراف اخرى على خط الوساطة، فيما لايعول كثيرا على نجاحه بسبب اصرار الصدر على موقفه.

خصوصا وان هناك انباء عن اجتماع قريب و”مهم” للتحالف الثلاثي الذي يضم الصدر وبعض القوى السنية والكردية.

وبشكل عام ان هذه التحركات تسير ببطء في انتظار موقف جديد من القضاء بخصوص شرعية فتح البرلمان باب الترشيح للمرة الثانية لشغل منصب رئيس الجمهورية، والذي يتوقع ان يحسم غدا الاربعاء.

وكان البرلمان قد اعاد في 8 شباط، فتح باب الترشيح للمنصب مجددا، وسط جدل قانوني واسراع احد النواب للطعن بالقرار الجديد امام المحكمة الاتحادية.

واضطر البرلمان لهذا الاجراء بعد انتهاء فترة الشهر السابقة (من 9 كانون الثاني الى 7 شباط) دون ان ينتخب رئيسا للجمهورية، بسبب استبعاد المحكمة الاتحادية هوشيار زيباري، ابرز المرشحين للمنصب.

وساطة شيعية وخليجية

وبحسب معلومات توفرت لـ(المدى) ان الاطار التنسيقي، الذي جاءت بعض قرارات المحكمة الاتحادية لصالحه، يستعد لجولة جديدة لاقناع الصدر.

ويتمسك زعيم التيار الصدري بتشكيل حكومة اغلبية على ان يستبعد منها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وبحسب المعلومات ان “شخصية شيعية من دول عربية (لم يذكر اسمه) وصلت الى بغداد امس، في جولة جديدة للتفاوض مع زعيم التيار الصدري”.

ولم تكشف المعلومات عن ما اذا كان الموفد الجديد يحمل مبادرة جديدة لرفع “فيتو الصدر” عن المالكي، او انه سيعيد نفس “سيناريو” موفد طهران السباق.

وكان اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الايراني، قد فشل سابقا في اقناع زعيم التيار الصدري في ضم المالكي، او اعطاء حصانة للاخير .

ويتهم الصدر حزب الدعوة والمالكي، وهو امين عام الحزب ورأس الحكومة لولايتين (2006-2014)، بهدر نحو 450 مليار دولار، والمسؤولية عن ظهور تنظيم “داعش” في 2014.

وتوضح المعلومات التي نقلت عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات ان الموفد الجديد “سوف يستعين بدولة خليجية للضغط على القوى السنية على امل التأثير على الصدر، او شق التحالف الثلاثي”.

وكشفت (المدى) قبل ايام من مصادر مطلعة، عن وصول تهديدات من فصائل مسلحة الى بعض النواب وخاصة المستقلين، الذي يقتربون من التحالف الثلاثي.

كما بينت تلك المصادر حينها، ان طهران نقلت رسالة تحذير الى مناطق القوى السنية بحدوث “ارباك امني” في حال استمروا بالتحالف مع الصدر، عبر دولة خليجة.

وبعد حملة تكذيب من المالكي وقيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق، حول تلك التهديدات، كشف اعضاء في الاطار التنسيقي ان تلك الدولة هي قطر.

وكان المالكي قد ابدى استغرابه من “كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة”، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى محاسبة تلك الشخصيات.

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، “العراق دولة وجهدنا مكثف لحفظ الامن وسيادة القانون ورفض الخارجين عليه، لذا نأسف لتكاثرهم في الآونة الأخيرة”.

وأضاف، “ما شاهدناه وسمعناه مؤخرا في وسائل الاعلام عن وجود تهديدات لحياة بعض الشخصيات السياسية، نحن نرفضها بشكل قاطع، لكننا في الوقت ذاته نستغرب من كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة”.

والخزعلي، قال كلاما مشابها لما ذكره المالكي، تعقيبا على تغريدة زعيم التيار الصدري، يوم الجمعة الماضية، التي ذكر فيها وجود تهديد لشخصه ولشركائه في التحالف.

التحالف الثلاثي

وكان الانسداد السياسي المستمر منذ عدة اشهر، قد افرز 4 “سيناريوهات” محتملة للخروج من الازمة، منها بقاء حكومة تصريف الاعمال الحالية، او ذهاب الصدر الى المعارضة في حال لم يتمكن من تمرير مشروع الاغلبية.

وتسرب في الاعلام عن لقاء قريب لاطراف التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري، تحالف السيادية الذي يضم تحالفي تقدم (محمد الحلبوسي) وعزم (خميس الخنجر)، الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ولم يعلن حتى الان عن جدول اعمال اللقاء او المكان الذي سيتم فيه، على الرغم من ان التسريبات تتحدث عن امكانية عقده في اربيل، حيث مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

ووفق ما تسرب ان اللقاء سيتطرق الى قضية مرشح رئيس الجمهورية، وقرار المحكمة الاتحادية الاخير، والذي منع بموجبه كردستان عن تصدير النفط، وسط انتقادات من مراقبين لقرار المحكمة التي بدت وكأنها واضعة لاعراف قانونية جديدة وليست مفسرة.

وكان زعيما التيار والحزب الديمقراطي، قد كشفا قبل ايام، عن اتصال جرى بينهما اتفقا فيه “على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة”، بحسب بيان صدر عن الطرفين.

بانتظار مفاجآت الاتحادية

بدوره يقول غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي، ان اللقاءات الجانبية والاتصالات داخل التحالف الثلاثي “قائمة ولم تتوقف”.

لكنه اضاف في اتصال مع (المدى): “اما على مستوى الفعاليات السياسية لكل الاطراف فانها متوقفة منذ عدة اسابيع”.

وقبل اقل من شهر، اعلن الصدر “تجميد مفاوضات” تشكيل الحكومة، عقب صدور قرار ابعاد زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع الدعمي ان “كل القوى السياسية منتظرة قرار المحكمة الاتحادية الجديد بخصوص شرعية قرار البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية”.

وبحسب بعض التسريبات، ان الجلسة المرتقبة من المحكمة الاتحادية، ستكون يوم غد الاربعاء.

ويوضح الباحث في الشأن السياسي انه بعد القرار ستبدأ جولات جديدة للتفاوض، وستأخذ المباحثات اتجاهين:

الاول هو الاتفاق الجديد بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على مرشح لرئاسة الجمهورية، اذا قضت المحكمة بعدم دستورية قرار فتح باب الترشيح الثاني.

او الاتجاه الثاني المتمثل بذهاب التحالف الثلاثي الى البرلمان لاختيار المرشح الجديد لـ”الديمقراطي” ريبر احمد، بعد ان يضمن “الثلاثي” عددا كافيا من المقاعد لتمرير مرشحه.

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