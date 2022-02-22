بيان صحفي من مرشح رئاسة الجمهوريه البروفيسور كمال عزيز قيتولي

أني كمرشح كردي عراقي مستقل لرئاسة جمهورية العراق للدوره 2022 الحاليه (التسلسل 14) و نظرا للظروف الصعبه التي يمر بها العراق لاختيارمنصبي رئيس الحمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومه الجديده وبسبب الاختناق السياسي الحاصل بين الاحزاب و الكتل السياسيه وتأزم العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وخصوصا بعد قرارات المحكمه الاتحاديه الاخيرة حول تسليم عائدات النفط و الغاز للحكومة الاتحادية ، هذا القرار خلف أجواء خطره تهدد السلم الوطني و أستقرارالعراق.

وبما ان كل من الحزبين الكوردين البارتي واليكيتي متمسكان كل بمرشحه وخلال هذه التطورات السياسيه الصعبه والخطره يتوجب على كلا الحزبين الحفاظ على الوحده الوطنية لخدمة واستقرار الاقليم و بقية العراق. من المفترض والمنطقي هو الاتفاق على مرشح واحد يمثل الجميع للخوض في أنتخابات الرئاسه في البرلمان العراقي.

من جانبي سأعلن أنسحابي من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهوريه في حالة توافق الحزبان على أختيار مرشح توافقي واحد من مرشحي الحزبين وساكون اول من يسانده واتمنى لسيادته بالتوفيق والنجاح. أما في حالة عدم التوافق على مرشح واحد وتمسك كل حزب بمرشحه ، هذه الحالة ستعود بنا على الاغلب لنفس نتائج أنتخاب رئيس الجمهوريه للعام 2018 وما تركته من أستمرارالتفرقه بين الحزبين الرئيسين وخلق حالة اضطراب في الاقليم وكذلك عدم توافق بين معظم الاحزاب والكتل السياسية في العراق مما تسبب في تصاعد خطورة الوضع السياسي في العراق والدول المحيطة به ، خصوصا ما نلمسه من الاحداث الحاليه المتسارعة التي يمر بها البلد ووجود قوى خفيه تعمل لتوسيع التفرقه مابين الاحزاب الكوريه من جهة وبين المركز والاقليم وخلط الاوراق مما يؤدي لخلق حالة من عدم الثقه وزيادة الصدامات مابين أبناء المجتمع العراقي الواحد وزيادة نفوذ القوى الارهابيه وتدخلها في مختلف مفاصل الدوله ومحاولتها ممارسة التخريب و تدمير المؤسسات الحكومية مره أخرى.

انتهز هذه المناسبة وأقترح على الحزبين الكوردين الرئيسين في حالة عدم الاتفاق على مرشح واحد من بينهم أن يتفقوا على مرشح تسويه كوردي مستقل يتميز بمواصفات سياسيه ونضاليه ومعروف بحسن السيره و السلوك و القابليه على قيادة العراق وله القابلية على اتخاذ القرارات وان يكون مخلصا في ادارة رئاسة الجمهورية وحاميا للدستور و تطبيقه بشكل عادل ونزيه.

انا اعلن بكل فخر وشرف أن أكون مرشحا لمقترح التسويه ، خصوصا انني بحكم خبرتي العلمية والسياسية على مقربة من معظم قيادات الاحزاب الكرديه والعراقية وهم يعرفوني جيدا وامتلك علاقات ممتازة مع منظمات المجتمع المدني.

هدفي الوحيد هو ان اكون عنصرا فعالا ومهما في توحيد الاحزاب الكرديه جميعها من جهه و أعادة ترسيخ ثقة المجتمع الكردي بهذه الاحزاب و في نفس الوقت ثقة و أحترام الشارع العراقي لهم و لبقية الاحزاب و التكتلات السياسيه وخصوصا اذا فكروا بالعمل على إختيار شخص مستقل بشكل كامل وبنفس الوقت يستطيع ويعمل على كسب ثقة و أحترام الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته السياسيه .

أطمح و من أحدى أولى مهامي سيكون عند أـستلامي رئاسة العراق هو تشكيل لجنه من حكومة الاقليم و لجنه من حكومة المركز و تحت رئاستي للعمل على حل المشاكل العالقه و المزمنه مابين المركز و الاقليم للحفاظ على وحدة و استقرار و أزدهار العراق و تطورها في كافة المجالات الحياتيه.

البروفسور كمال عزيز قيتولي

21 شباط 2022

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