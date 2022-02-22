ترامب يدخل على خط الأزمة الأوكرانية: بوتين ما كان ليتصرف على هذا النحو أبدا في عهدي!

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكّراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومؤكّداً أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو أبداً في ظلّ إدارته.

وقال ترامب في بيان صدر عنه، ”لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا“، مضيفا ”أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حالياً، مستحيل“، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الروسي أمراً بنشر قوات روسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا اعترف باستقلالهما.

وتعرض التقارب بين ترامب وبوتين لانتقادات حادّة من جانب المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أنّ ”العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة“، مشيرا إلى أنها ”غير مهمّة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع إستراتيجية، لم يحصل بوتين على ما أراده دائماً فحسب، لكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز“.

وبعدما فرض البيت الأبيض عقوبات أولية طالت المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا تحديداً، وعد اليوم الثلاثاء بتعزيز رده على موسكو.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لا يزال بإمكانه تجنب حرب شاملة“ من اختياره.

وأضاف أوستن، في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع ”البنتاغون“ مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه ”لا يزال بإمكان السيد بوتين تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره، سنواصل العمل معك عن كثب“.

وفي المقابل، قال كوليبا: ”رسالتي بسيطة.. أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا“.

إلى ذلك، اعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وقرارها إرسال قوات ”يمثلان بداية لغزو جديد“، ويضعان العالم على حافة ”حقبة مظلمة وخطيرة“.

وأضافت شيرمان، أثناء اجتماع استثنائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه ”لا شك في أن ما جرى أمس إنما هو بداية أحدث غزو روسي لأوكرانيا.. نحن على أعتاب حقبة مظلمة وخطيرة“.

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