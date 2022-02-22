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دهوك.. الإفراج عن أحد المحكومين في “قضية بادينان” (وثيقة)

قررت السلطات القضائية في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، الإفراج المشروط عن أحد المحكومين في “قضية بادينان”.

جاء ذلك في كتاب موجه من محكمة جنح دهوك إلى دائرة الإدعاء العام في إصلاح الكبار في دهوك، توضح فيه المحكمة بأنه تم الإفراج الشرطي عن المحكوم اميد حاجي فتاح.

وكانت السلطات في إقليم كوردستان قد اعتقلت مجموعة أشخاص بينهم صحفيون وناشطون، وحكم القضاء على بعضهم بأحكام سجن تتراوح بين عام و6 أعوام العالم الماضي في القضية المعروفة باسم “قضية بادينان”، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

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