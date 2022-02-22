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رابطة المصارف: هجمة كبيرة تستهدف القطاع المصرفي لغرض ابتزازه

رابطة المصارف: هجمة كبيرة تستهدف القطاع المصرفي لغرض ابتزازه

أصدرت رابطة المصارف العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن القطاع المصرفي، فيما نفت الانباء حول وضع البنك المركزي اليد على بعض البنوك.
وقالت الرابطة في بيان إن “بعض وسائل الاعلام تداولت، أخباراً غير صحيحة اطلاقاً عن القطاع المصرفي، ما يؤثر على ثقة المواطنين بهذه المصارف” ،مشيرة إلى أن “القطاع المصرفي يتعرض إلى هجمة كبيرة من بعض الجهات المغرضة التي تريد ابتزازه وتحقيق مآرب خاصة وبالتالي تنعكس سلبا على اقتصاد البلد”.
وأضافت أن “الأنباء التي تتحدث عن قيام البنك المركزي بوضع يد على بعض المصارف غير صحيحة”، محذرة من “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين ينشرون أخباراً منافية للحقيقة”.
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