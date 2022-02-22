صباح حسن إسماعيل..مصور الآداب اللامع الذي وثقت عدسته صور عشرات الآلاف من طلبة الإعلام

حامد شهاب

الكثير من طلبة الإعلام بوجه خاص وطلبة كلية الاداب بشكا عام ، يتذكرون مصورهم اللامع صباح حسن إسماعيل ، الذي يرتبطون معه بأجمل ذكريات العمر ، كونه يوثق صلاتهم وأيام شبابهم ، وأيام تخرجهم من الكلية، حيث تتوافد كل عام أفواج الخريجين لإلتقاط الصور الجماعية لكل قسم من أقسام الكلية ، التي ما يزال الكثيرون منهم يحتفظون بصور تخرجهم منذ عقود طويلة من الزمن ويعدونها أجمل ذكريات تلك المرحلة من عمرهم الشبابي المحمل بأروع الحكايات وصلات وطيدة من العلاقات جمعت بينهم طوال أربع سنوات من كل مرحلة دراسية.

ليس هذا فقط بل أن الزميل العزيز صباح يوثق كل السفرات الطلابية وبعض المناسبات الاحتفالية المهمة، فهو أرشيف الطلبة وحافظ أسرارهم وخلجات قلوبهم في تعاملهم مع من يهوون أو يقيمون صلات المحبة مع الزملاء، وتجد ساحة كلية الاداب تزدحم بأنشطة تلك الصور ، ويقوم الزميل المصور بتلبية كل طلبات الطلبة من الصور ، والاطارات الجميلة كي تبقى ذكراها العطرة محفوظة في ذاكرة الطلبة وأهاليهم وأصدقائهم ، ومن يعدونها مناسبات تستحق أن تخلد على مدار العمر.

كانت الصور في فترة السبعينات تقتصر في الأغلب على الأبيض والأسود ، ولم تظهر الصور الملونة ربما إلا في الثمانينات ، وكانت صور الأبيض والأسود جميلة حقا ، وتظهر الطلبة وهم يرتدون الزي الجامعي بالقميص الأبيض والبنطلون الرصاصي، وأناقتهم كانت على أعلى مايرام.

أجل كان صباح حسن إسماعيل الملقب بالحاج صباح الأن ، يلبي كل تلك الطلبات دون كلل أو ملل ، ويهيىء كل مستلزمات أن تظهر صورته ولقطاته بأروع معالم جمالها ، وفي أن تكون معبرة عن أماني وتطلعات جموع الطلبة عندما يودون توثيق أنشطتهم المختلفة وذكرياتهم الجميلة.

تحياتنا للحاج صباح حسن إسماعيل مصور الاداب الغني عن التعريف ، وهو يتفاخر بأن كل تلك السنوات وما وثقته عدسته عنهم والتقط لهم من صور جميلة، هي مهنته التي حرص فيها على الدوام كي تلبي أذواق ورغبات الجميع ، وهم راضون عنه، ويشيدون بمناقبه ، وهو يشاركهم أجمل سنوات العمر في المرحلة الجامعية.. وله من كل تلك الجموع الغفيرة التي تخرجت عبر عقود من الزمن كل تحية وتقدير..وأمنياتنا له بالتوفيق الدائم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط