عالية نصيف تدين الإساءة للقضاء من قبل (مُرشح مُستبعد) 

استنكرت النائبة عالية نصيف قيام (مرشح مُستبعد) بالإساءة الى القضاء العراقي خلال حوار تلفزيوني .

وقالت في بيان اليوم :” نرفض وبشدة الإساءة الصادرة من قبل هذا الشخص الى قضاة اتحاديين واتهامه لهم بأنهم بعثيين وغير ذلك من الاتهامات الباطلة التي إن دلّت على شيء فهي تدل على حجم الحقد الذي بداخله ” ، مبينة :” ان الشعب العراقي لن ينسى الدور السيء لهذا الشخص ووقوفه مع الكويت في تنفيذ القرارات الدولية ضد العراق، إذ كان محامياً للكويت لأنه لايشعر بالانتماء للعراق، ولن ينسى الشعب وقوفه على منبر الأمم المتحدة عندما قال بأن الكويت صاحبة حق، فضلاً عن دوره في ملف عقارات الدولة في الخارج، وملف مؤتمر القمة ولجان تأهيل فنادق بغداد والخروقات في الإدارية والمالية عندما تم استيزاره “.

وأضافت نصيف :” في عام 2012 عندما رفع هذا الشخص دعوى قضائية ضدي في محكمة النشر فيما يخص ملف الكويت وكسب الدعوى وتم تغريمي لماذا لم يهاجم القضاء بل كان سعيداً جداً بإصدار الحكم؟! واليوم عندما جاء قرار القضاء غير منسجم مع طموحات هذا الشخص بات يتهم القضاة بأنهم غيروا مذاهبهم وجاءت بهم الميليشيات وغير ذلك من الاتهامات خلال حوار تلفزيوني “.

وتابعت نصيف :” في الوقت الذي نُدين فيه وبشدة هذه الإساءة، نجدد شكرنا وإشادتنا بالسلطة القضائية التي برهنت أنها حيادية ولايمكن أن تتأثر بأية ضغوطات سياسية “.

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