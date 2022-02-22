عيد الام ….

قال الشاعر: العَيْـشُ مَاضٍ فَأَكْـرِمْ وَالِدَيْـكَ بِـهِ والأُمُّ أَوْلَـى بِـإِكْـرَامٍ وَإِحْـسَـانِ وَحَسْبُهَا الحَمْـلُ وَالإِرْضَـاعُ تُدْمِنُـهُ

م/الأُم

تجسّد أسمى معاني أمي، يا لها من كلمةٍ جميلةٍ تعزف أجمل ألحان الحنان والحب، ويا لها من حروفٍ رقيقة الطمأنينة والسكينة، اسمك له وقعٌ يرسم الابتسامة والفرح على وجهي، أنتِ موطني، ومسكني، وراحتي في هذه الحياة، أنتِ أجمل ما في الوجود في نظري ومن دونك أنا وحيدٌ غريبٌ من دون وطنٍ ولا هويّة. يقولون إنّ هذا ومٍ يومكِ وكلّ يومٍ عيدكِ فيومٌ واحد لا يكفي لأعبّر لكِ فيه عن حبّي، يومكِ وعيدكِ، لكنّي أقول لهم أنّ كلّ يوامتناني، وتقديري، فأنتِ نعمةٌ من الله منحني إيّاها لأعرف ما هو الحبّ الحقيقيّ، وما يعني أن أتلهّف مساءً نعمةٌ من الله لكسب لأرجع إلى البيت وأُقبّل يديكِ وأنام في حضنكِ لأرجع صغيراً أنسى الدنيا وهمومها، أنتِرضاه برضاكِ عنّي، فكم أتمنّى أن لا أُقصّر بحقّكِ وأن تكوني راضيةً عنّي. في يومك هذا يا حبيبتي أتمنّى من كلّ قلبي أن تدومي نوراً ينير منزلكِ وأن تبقي زينةً لعائلتكِ، فأنا يكفيني نسى تعبي وهمّي، وتكفيني كلمة (رضي الله عنك) لتبعث عزّاً وشرفاً أنني ابنتكِ، وتكفيني ابتسامةٌ صادقةٌ منكِ لأفي قلبي الأمل والثّقة بنفسي، وتكفيني قبلة دافئة على وجنتي لأتجرّع من حنانكِ، فأنتِ يا أمّي أعزُّ شخصٍ في ذهب حياتي وهذا اليوم هو أحلى يومٍ فيها، فربّما تشعرين بحبّي لكِ وتتأكدين من أنّ تعبكِ لم يذهب سدىً ولن يما دمتِ. لن تفيكِ كلّ هدايا العالم حقّك ولن تعبّر أغلى المجوهرات عن حبّي لكِ، ولكنّي أعلم أنّك قد تسعدين إذا رأيتِ بي الابنة البارّة المحبّة، وإذا رأيتِ بي كل القيم والأخلاق الّتي تعلّمتُها منكِ، وإذا اتّقيتُ الله واتّبعتُ طريقه بي الأمّ والأخت والصّديقة الوفيّة الّتي عهدتها بكِ، فأنت يا أمّي أختي وصديقتي ورفيقة كما ربّيتني، وإذا رأيتِدربي فقولي لي ما هي الكلمة التي تصف حبّ كلّ هؤلاء في شخصٍ واحد؟ في يومكِ هذا أسأل الله العظيم أن رتِ بها لأجلي، وأسأل الله أن يعوّضكِ يذيقكِ السعادة في كلّ يومٍ تعيشينه، وأسأل الله أن يعوّضكِ عن كلّ ليلةٍ سهعن كلّ دمعةٍ قد أكون سبباً بها، وأسأل الله أن يعوّضكِ عن كلّ لقمة طعامٍ حرمتِ نفسكِ منها لأجلي، وأتمنى أن أصبح نصف الإنسانة الّتي أنت عليها بكرمها، وعطفها، وحنانها، وحبّها للحياة، وطاعتها لله، وكم أتمنّى أن كما أراكِ، أنت قدوتي، فأشكر الله وأحمده على أعظم النّعم في الكون. يراني أولادي هوة عميقة الأم إليك يــا نبض قلبي المتعب إليك يــا شذى عمري إليك أنــــــــت يـــا أمي . قلب؛ الأم عيد كلام عن ستجد المغفرة دائما في قاعها . أهدي إليك يا أمي أجمل ما قيل منيهب كل شيء، ولا يطمع في أيّ الأمّ المثالية التي تستحقّ أروع العبارات والتهاني. حبّ الأمّ لأنّكشيء.

أمي يا أول حب عشته في دنياي أنتي هوى روحي وبعروقي الماي. ألف حب وألف تقدير لكل أم على قيد أسكب دموع ضعفي فوق صدرك الحياة وألف رحمة وألف نور لكل أم فارقت الحياة. حينما أنحني لأقبل يديكِ ووأستجدي نظرات الرّضا من عينيكِ حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي. الأم هي كل شئ في هذه الحياة هي التّعزية في الحزن الرّجاء فى اليأس والقوة في الضّعف. ى. كم صغر بحنانها أمي يا ملاكي ياحبي الباقي الى الابد. عندما نريد أن نتحدّث عن الأم فإنّ الكلام لا ينتههمي أمي وما أدراك ما أمي. أمي مهما قلت أو حاولت أن أقول لا أجد ما يوفي حقّك. الأم تحب من كل قلبها والأب يحب بكل قوته.

تُعتبر الأم الأساس والعمود الفقري العاطفي للعائلة، حيث إنها توفر مكاناً لحضور مشاعر الكل، وتحاول بكل ما قوة منع تعرض أحد أفراد العائلة للخطر، فلها لمسة سحرية تساعد الأبناء على معالجة الجروح لديها من الجسدية والنفسية، وتتصف الأم بالمغفرة، والمسامحة، وتقديم التضحيات بلا أي مقابل، فهي التي تجهّز الطعام لى أطفالها فسيكون هذا لصالحهم، لأبنائها، وتذكرهم دائماً بارتداء الملابس النظيفة، حتى وإن قست الأم عوابتسامة الأم نحو أطفالها تكفي لجعل يومهم أفضل بكثير الأم هي الملاذ الأمن والحصن المنيع الذي يختبئ فيه الأبناء مهما بلغوا من الأعمار لذلك نحرص جميعا على أن ننتقي أجمل الكلمات والجمل ونقدمها على وجه الكون لعلها تعبر عما تعجز لها عرفانا وامتنانا لأحن وأطهر قلب ألسنتنا بالإفصاح عنه ووصفه من حب واحترام وتبجيل وإظهار الدور العظيم الذي قامت به في تربيتنا وتوجيهنا نحو طريق الهداية والرشاد وإخراج عضو صالح للمجتمع باذلة للوصول إليه ما يفوق قدرتها علي قوم به بمنتهى الحب والسعادةالتحمل والعناء دون شكوى أو كلل بل ت هناك بعض المقولات القصيره عن الام:

بفضلك امي تزول الصعاب ودعواك امي لقلبي سيل حنانك امي شفاء جروحي وبلسم عمري وظلي الظليل . لعمرك امي انت الدليل وأرنو إليك إذا حل خطب واضنى الكواهل حمل قيل لامي احن ومن مثل أمي . لو ة من كل فضيلة لكفاها فخرا أنها تمثل شرف الأمومة . امي جردنا المرأياقدرا زرع الورد الجميل في جنباتي . عذرا عزيزي الجبل فأمي الشموخ بعينه .

أمّي يا حبّاً أهواه يا قلباً أعشق دنياه الإخلاص ومعناهيا شمساً تشرق في أفقي يا ورداً في العمر شذاه يا كلّ الدّنيا يا أملي أنت فلأنت عطاء من ربّي فبماذا أحيا لولاه ماذا أهديك من الدّنيا قلبي أم عيني أمّاه روحي أنفاسي أم عمري والكلّ قليل أوّاه ماذا أتذكّر يا أمّي لا يوجد شيء أنساه فالماضي يحمل أزهاراً والحاضر تبسّم شفتاه ما زال حنانك في لٍ سهرتِ في مرضي تبكي وتنادي ربّاه طفلي وحبيبي يا ربّي املأ بالصحّة خلدي يعطيه سروراً يرعاه كم ليدنياه الأمّ تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه الأمّ بحار من خير والبحر تدوم عطاياه أمّاه أحبّك يا عمري يا بهجة قلبي ومناه ضمّيني واسقيني حبّاً ودعيني أحلم أمّاه وشاركني فيكِ صبح جميل أحن إليكِ صباحاً مساءً وفي كلّ حين إليكِ أميل أصبر عمري أحن إليكِ إذا جنّ ليل .. أمتع طرفي بنظرة وجهك فيه أطيل وأهفو للقياك في كلّ حين ومهما أقولهُ فيكِ قليل على راحتي كم سهرت الشمائل يا أمُّ أنت ليال ولوعتِ قلبك عند الرحيل وفيض المشاعر منك تفيض كما فاض دوماً علينا سهيل جمعت وحزت كمالاً علينا فضيل إذا ما إعترتني خطوب عضام عليها حنانكِ عندي السبيلُ وحزني إذا سادَ بي لحظةٌ عليهِ من الحبِّ منكِ أهيلُ إذا ما افتقدتُ أبي برهةً غدوتِ لعمريَ أنتِ المعيلُ بفضلكِ أمي تزولُ الصعابُ ودعواكِ أمي لقلبي سيلُ

علاء المعري: العيشُ ماضٍ فأكرِمْ والدَيكَ بهِ والأُمُّ أوْلى بإكرامٍ وإحسانِ وحَسبُها الحملُ والإرضاعُ يقول أبو التُدْمِنُهُ أمرانِ بالفَضْلِ نالا كلَّ إنسانِ واخشَ الملوكَ وياسرْها بطاعَتِها فالمَلْكُ للأرضِ مثلُ الماطرِ السّاني إن حَمَوكَ برَجْلٍ أوْ بفُرْسانِ وهل خلتْ، قبلُ، من جورٍ ومَظلمةٍ أربابُ فارسَ، أو يظلِموا، فلهمْ نَفعٌ يُعاشُ به وكمأربابُ غَسّانِ خيلٌ إذا سُوّمتْ سامتْ، وما حُبستْ إلاّ بلُجمٍ، تُعَنّيها، وأرسانِ

بالريّ أورق أيماً إيراق الأمّ الأُمُّ مدرَسةٌ إِذا أَعددتَها أَعددتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ الأمّ روضٌ إن تعهّده الحياأستاذ الأساتذة الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاق أنا لا أقول دعوا النّساء سوافر بين الرّجال يجلن في الأسواق يدرجن حيث أرَدن لا من وازع يحذرن رقبته ولا من واقي يفعلن أفعال الرّجال لواهياً عن واجبات نواعس دوارها دولاً وهنّ على الجمود بواقيالأحداق تتشكّل الأزمان في أ

في النهايه أقولاحب ان

فلتدم أمهات البشرية كلهن رمزًا للعطاء والحب، وليبقَ العطاء زينة في حياتهن، ولا حُرمناهنّ وهنّ يتربعن على عرش الحب والتضحية والجود الصادق النابع من قلوب نقية صافية، ولا حرم الله ولدًا وعطائها وحبها. الأم نعمة حنانمن

الكاتبه : بسمه الدليمي

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