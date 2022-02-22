غياب الوعي

بقلم الشاعر عبد الله ضراب الجزائري

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ذُو العِشْقِ في زمَنِ البليّة أحمقُ … يلهو ويلعب في ظروف فَنائِهِ

ولعلّه خاوي الوفاض من الهدى … ومريضُ قلب لا يحسُّ بدائهِ

فتراه في حُفرِ المذلّة خاسئًا … لكنّه كَلِف الجوى بخنائهِ

كم في العروبة من سفيهٍ طائشٍ …يبتاعُ أشواق الخنا بهنائِهِ

القدسُ يرزح تحت أقدام العدى … والعاشقون تراقصوا بفنائه

ودمشقُ تندب أمنها وسلامها … وشويعرُ الرّغبات في غلوائهِ

يَمَنُ العروبة نازفٌ وممزَّقٌ … كتبَ العتابَ لأهله بدمائهِ

والعابثون ذوو القوافي أرصدوا …حَرْفَ المحاشي والهوى لندائِه

وبنو العراق تخلخلوا وتململوا … والعِشقُ يفتك في الرؤى بوبائهِ

قسما لوعيُ بني العروبة غائبٌ …دفن الكرامة والهدى بعمائهِ

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