غياب الوعي
بقلم الشاعر عبد الله ضراب الجزائري
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ذُو العِشْقِ في زمَنِ البليّة أحمقُ … يلهو ويلعب في ظروف فَنائِهِ
ولعلّه خاوي الوفاض من الهدى … ومريضُ قلب لا يحسُّ بدائهِ
فتراه في حُفرِ المذلّة خاسئًا … لكنّه كَلِف الجوى بخنائهِ
كم في العروبة من سفيهٍ طائشٍ …يبتاعُ أشواق الخنا بهنائِهِ
القدسُ يرزح تحت أقدام العدى … والعاشقون تراقصوا بفنائه
ودمشقُ تندب أمنها وسلامها … وشويعرُ الرّغبات في غلوائهِ
يَمَنُ العروبة نازفٌ وممزَّقٌ … كتبَ العتابَ لأهله بدمائهِ
والعابثون ذوو القوافي أرصدوا …حَرْفَ المحاشي والهوى لندائِه
وبنو العراق تخلخلوا وتململوا … والعِشقُ يفتك في الرؤى بوبائهِ
قسما لوعيُ بني العروبة غائبٌ …دفن الكرامة والهدى بعمائهِ