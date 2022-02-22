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غياب الوعي

غياب الوعي

بقلم الشاعر عبد الله ضراب الجزائري

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ذُو العِشْقِ في زمَنِ البليّة أحمقُ … يلهو ويلعب في ظروف فَنائِهِ
ولعلّه خاوي الوفاض من الهدى … ومريضُ قلب لا يحسُّ بدائهِ
فتراه في حُفرِ المذلّة خاسئًا … لكنّه كَلِف الجوى بخنائهِ
كم في العروبة من سفيهٍ طائشٍ …يبتاعُ أشواق الخنا بهنائِهِ
القدسُ يرزح تحت أقدام العدى … والعاشقون تراقصوا بفنائه
ودمشقُ تندب أمنها وسلامها … وشويعرُ الرّغبات في غلوائهِ
يَمَنُ العروبة نازفٌ وممزَّقٌ … كتبَ العتابَ لأهله بدمائهِ
والعابثون ذوو القوافي أرصدوا …حَرْفَ المحاشي والهوى لندائِه
وبنو العراق تخلخلوا وتململوا … والعِشقُ يفتك في الرؤى بوبائهِ
قسما لوعيُ بني العروبة غائبٌ …دفن الكرامة والهدى بعمائهِ

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