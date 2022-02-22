فوهات تؤدي للموت.. سرقة أغطية (المنهولات) تجتاح كركوك

لا يكاد يمر يوم على محافظة كركوك حتى تجد إطار سيارة موضوع اعلى الشارع للتحذير من السقوط في المجاري وحدوث حادث سير او سقوط طفل صغير في المجاري، فيما ترصد الجهات الحكومية المسؤولة عن الموضوع قيام عصابات متخصصة بسرقة هذه الأغطية وبيعها في الأسواق التي غالبا ما تكون قطع حديدية تباع تحت عنوان (سكراب).

سرقة منظمة

ويقول مدير مجاري كركوك زاكروس جان ولي لـ( المدى) ، إن “سرقة أغطية المنهولات لخطوط المجاري اصبحت ظاهرة منتشرة في عموم العراق وكركوك من ضمنها، وهذه ظاهرة غير حضارية وتؤدي الى الحاق الضرر المادي بالدوائر الحكومية ويكون المواطن هو الخاسر الاول”. واكد ولي ان “سرقة الاغطية تؤدي الى حوادث السيارات لذا ان من يمد يده لسرقة الاغطية هو اذى الناس اجمع، وبهذا الخصوص اطلب منكم نشر الوعي بين الناس لاطلاعهم على مدى خطورة هذه الظاهرة” لافتا الى انه “في مديرية مجاري كركوك نتابع وبشكل مستمر ونعوض الاغطية المفقودة بشكل مستمر عند ورود معلومة لدينا حول فقدان غطاء”.

اعتقال عدد من سراق الأغطية

ويقول قائممقام كركوك فلاح يايجلي لـ(المدى)، إن “ظاهرة سرقة أغطية المنهولات الخاصة بالمجاري سجلت ارتفاعا ملحوظا في كركوك خلال العام الماضي والعام الحالي ومن يقوم بها مجاميع يعملون في سرقة أغطية المجاري وبيعها في الاسواق ضمن ما يسمى الخردة ونجحت شرطة كركوك في اعتقال نحو 6 اشخاص متورطين في سرقة عدد من هذه الاغطية”.

واكد ان “من تم اعتقالهم يعملون على دراجات نارية صغيرة (الستوتة)، ويستغلون اوقات غياب الناس من الشوارع لسرقة الاغطية والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.

اطارات بدل الأغطية على فوهات المجاري

ويقول احد اهالي حي الواسطي جنوب كركوك ويدعى عباس خليل لـ( المدى)، إن “الحي سجل هذا الشهر سرقة نحو 5 اغطية على الشارع الرئيسي في الحي وقام الاهالي بوضع اطارات او قطع (خرسانية) على الفوهة لمنع وقوع الحوادث بالسيارات او سقوط المارة في هذه المجاري”. وتابع ان “ثلاثة من هذه الاغطية تمت معالجتها من قبل المجاري واثنين منها لاتزال تغطيها الاطارات”. ويقول احد المتعاملين في بيع وشراء الخردة في سوق كركوك ويدعى جنكيز عبدالله لـ(المدى)، إن “تجارة الخردة والحديد تلقى رواجا من قبل الباعة المتجولين الذين يقومون بجمع الخردة والحديد وبيعها في الأسواق لمن يشتري ونحن لا نشتري اي قطع تكون فيها اغطية المجاري لان الشخص الذي يقوم بجلبها يكون سارقا وانا أبلغت الشرطة على شخصين كانا يبيعان أغطية المجاري وتم اعتقالهما ووضعا في السجن ويصل سعر الغطاء الواحد للمجاري الى 35 الف دينار”.

واكد ان “المشترين في سوق الخردة والحديد في كركوك الان لا يتعاملون مع هذه الاغطية بصورة نهائية ونقوم بتجميع الحديد وشرائه من الباعة المتجولين حسب الأسعار المحددة لنا في السوق المحلية وعند وصول الكميات الى الأطنان نقوم بنقلها الى مصانع الحديد والصلب في السليمانية لبيعها لاصحاب المعامل والمشترين لهذه الخردة”.

من جهته يقول الناشط حمادي عبد العزاوي لـ( المدى)، إن “كركوك سجلت العام الماضي نحو 7 حالات سقوط في المجاري بينها حالة وفاة لطفلة صغيرة سقطت في المجاري نهاية العام الماضي وتوفيت في المجاري وهذا العام سجلنا سقوط نحو 3 حالات في المجاري دون حدوث وفيات فيها”.

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