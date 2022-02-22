قريباً.. شمول الأطفال من عمر 5 – 12 عاماً باللقاحات

بغداد: شذى الجنابي وإسراء السامرائي

تتجه وزارة الصحة لشمول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 ـ 12 عاماً باللقاحات المضادة لكورونا.

وقال مدير التحصين في الوزارة فراس جبار الموسوي : إن “الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في توفير اللقاحات، إذ وصلت 24 مليون جرعة إلى البلاد منذ بداية الجائحة”. وأضاف الموسوي أن “اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين تدرس شمول الأعمار الصغيرة بين 5-12 عاماً باللقاحات، ومن المؤمل أن تجتمع قريباً لإصدار القرار بالموافقة على شمول تلك الفئات بالتلقيح”.

وذكر أن هذا “القرار يعتمد على عوامل عدة من توفر البيانات والاتفاق مع منظمة الصحة العالمية”.

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