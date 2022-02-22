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قصيد شعر..سلم الشوق اوراقه

 بقلمي عدنان قحطان كاظم
سلم الشوق اوراقهللنسيم ورحلخلف المسافاتمن غير وجع يتذكرهاو حسرة بقرب حبيبسلم اياديه دفاتر بيضاءورحل من غير دموعمن غير بكاءطرق كل أبواب محبيهورحل كندى الصباحعلى الشبابيك النائمهخاتل أحزانه بذكاءوختم اشواقه بقبلةعلى دفاتر النسيمرحل بغفلة من الوجعبغفلة من صديد الابوابالمهجورهرحل مع هبة رياح الوروديعانق شجوها في البعيدكالنسمة على جناح فراشهكالعبق الذابل على خدود الوروداهدي قصيدي للراحل الباقي في القلوبالأستاذ سامي كلارك رحمه اللهصاحبة أغنية شارة مسلسل جريندايزر
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