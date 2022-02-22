قصيد شعر..سلم الشوق اوراقه

سلم الشوق اوراقه

للنسيم ورحل

خلف المسافات

من غير وجع يتذكره

او حسرة بقرب حبيب

سلم اياديه دفاتر بيضاء

ورحل من غير دموع

من غير بكاء

طرق كل أبواب محبيه

ورحل كندى الصباح

على الشبابيك النائمه

خاتل أحزانه بذكاء

وختم اشواقه بقبلة

على دفاتر النسيم

رحل بغفلة من الوجع

بغفلة من صديد الابواب

المهجوره

رحل مع هبة رياح الورود

يعانق شجوها في البعيد

كالنسمة على جناح فراشه

كالعبق الذابل على خدود الورود



اهدي قصيدي للراحل الباقي في القلوب

الأستاذ سامي كلارك رحمه الله

صاحبة أغنية شارة مسلسل جريندايزر