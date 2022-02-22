قصّة “ألميرداماد” جدّ ألسّيد ألسّيستاني أدام الله عطائه:



ألسيد الميرداماد كان عارفاً – يعني تجاوز آلفقه و الأصول و الفتوى – حتى وصل درجة العرفان, و في إيران قضيّة ألحمامات العمومية كانت منذ آلاف السنين و للآن رائجة لـ(آلنساء و آلرّجال) و هُم – ألأيرانيون – يُحبذونها رغم وجود حمامات في بيوتهم لأنها كانت حقاً مكاناً نظيفاً و مُريحاً للإستحمام و ألأستجمام حيث تستقل بغرفة كاملة مجهّزة مكونة من قسمين؛ أحدها للمناشف و لتبديل ألملابس و الغرفة الثانية للإستحمام و هذه الميزة إنفرد بها الفرس من دون الملل و الأقوام الاخرى كحضارة راقية منذ بداية التأريخ و للآن رائجة في طهران و غيرها .. ألمُهم في عصر أحد تلك الأيام الخوالي في نيشابور ذهبت بنت الملك كعادتها مع صديقاتها للحمام .. و بعد الأنتهاء هممّن بآلرجوع لبيوتهن لكن حدثت عاصفة قوية غير طبيعيّة فرّقتهم و أخذتهم شمالاً و جنوباً و شرقا و غرباً مع حلول الظلام و رأت باباً فدلفت منه بداخل البيت و ترّجت من صاحب البيت أن يسمح لها لتمكث هناك ريثما تنتهي العاصفة؟



فقال لها صاحب البيت تفضلي: و كان الميرداماد شابّاً وسيماً في مقتبل العمر .. يعيش لوحده و يدرس العلوم الدّينية وقتها, و بدأ الليل و هي جالسة معه في تلك الغرفة الوحيدة التي كان يسكنها, لكن الشيطان كعادته خصوصاً في مثل تلك الحالات بدأ بتكثيف نشاطه و وسواسه ليراودها .. لكنه كان في كلّ مرة عندما كانت الشهوة تهيج به يحرق إصبعا من أصابعه .. حتى حرق العشرة و كشف الصباح نفسه بعد ما ذاب قلبه و كيانه, قائلاً لها : تفضلي إلى بيتك الوضع آمن .. لكنها كانت متعجبة و متحيرة من سلوك هذا العملاق الكونيّ لصبره و لصفاء سريرته و إيمانه و هي تتساأل مع نفسها كيف صبر على تلك الحالة التي لا يقدر عليها إلا نبي مرسل أو أمام معصوم!؟

و عندما وصلت بيتها حكت قصّتها لوالدها الملك الذي طلب إحضار ذلك الشاب للقائه و هو في شكّ عجيب غير مصدق بحكاية إبنته..

حين وصل آلشاب القصر دخلها و يداه في جيب معطفه تحت عبائته فسلّم و جلس مجلسه ؛ ثمّ سأله الملك : كيف قضيت ليلتك البارحة!؟

على كلّ حال قضيتها كالليالي الأخرى بسلام و الحمد لله رغم الألم و المحنة التي ألّمت بي .. لكن الملك أصرّ عليه لمعرفة الحقيقة بشكل كامل و هو يتساأل؛ و ماذا فعلت إبنتي طوال تلك الليلة آلأليمة؟

قال آلشّاب: كانت ضيفتي قسراً في نفس الغرفة بسبب الأجواء المناخية التي شهدناها البارحة و أكرمتها بآلمكوث عندي حتى عادت لبيتها مع الفجر…

قالت البنت لوالدها الملك ؛ يا أبي إطلب منه أن يكشف عن يداه لترى الحقيقة التي وصفتها لكم؟

قال الملك : لماذا و ضعتَ يديك في جيبك, إخرجها لأرى حقيقة ما قصّتها إبنتي إن كانت صادقة؟

فأخرج يداه من جيبه و إذا بأصابعه العشرة ملفوفة بقماش و ضماد .. فسأله الملك : ما آلذي أصاب يداك؟

قال: لقد حرقتها!؟

سأله الملك: ولماذا حرقت كلّ أصابعك بهذا الشكل المقرف؟ قال ألشابّ الذي لُقّب فيما بعد بـ (الميرداماد) يعني (نسيب ألملك) أو الأمير:

يا مولاي آلملك كلّما كان الشيطان يُراودني في ليلتي الماضية بدسائسه كنتُ أضع إصبعاً من أصابعي على الشّمعة التي كانت تضيئ أمامي لأتذكر نار جهنم و ألم العذاب .. وهكذا مضيت حتى الصباح حارقاً جميع أصابعي و لم أخالف ربي بآلتقرب منها!

عندها صدق الملك تلك الحكاية العجيبة التي خلّدتها الأزمان في قلوب العرفاء الحكماء طبعاً فآلناس العاديون و حتى العلماء و الفقهاء لا يدركون أبعاد ومعنى وعمق تلك القصة وفي الحال طلب الملك من الشاب أن يتزوّج إبنته لأنهُ أطهر إنسان شهده الملك بحياته؟



فقال آلشّاب للملك .. نعم قبلت ذلك بفخر لكني طالب علم و لا أملك شيئاً مقابل مقامكم و جاهكم و جمال تصرفكم ..

قال الملك ؛ رضينا بكل شيئ .. فأنت تستحقها!

عندها قال ذلك الشابّ ألمُتـقيّ – ألذي هو جدّ السيد عليّ السيستاني أحد أكبر مراجع الطائفة الشيعة حالياً و هو منشرح بفضل الله تعالى:

[آلآن سأريها حقّاً أنني زوج كفء و سأُريها أنني رجلٌ بمعنى الكلام .. و لست عنّيناً!؟



هكذا يُخلّد و يُرفع رجال الله تعالى بآلحقّ و الأدب و التواصي بآلصّبر و ليس بسرقة أموال الناس و ظلمهم بنهب ثرواتهم و ملياراتهم و كما فعل السياسيون في العراق و ما زالوا مُصرّين على ذلك, نسأله تعالى أن يجعلنا مثل ذلك الشاب وليكن درساً للعراقيين والعالم بأن لا يقتربوا من الزنا والحرام خصوصاً (زنا المحارم) الذي إنتشر بسبب السّياسيين و الدّينيين الذين يحكمون العراق, و إحذروا بإن النزوات تتعاضم خصوصاً من تلك المنافذ الماديّة(الشهوة والدولار) التي يُحبّهما الشيطان لإغواء العباد فإتقوا الله ولا تطيعوا عدّوكم المبين.

[يرفع الله الذين آمنوا و الذين أوتوا العلم درجات] لمعرفة بيوكَرافي السيد ودوره في تخريج العلماء وإنتاج الفكر والعلوم, عبر الرابط:

العارف الحكيم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF

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