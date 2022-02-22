مالية البرلمان السابق تكشف ملابسات رفع سعر الدولار: الجميع مشترك

بغداد/ فراس عدنان

تقول اللجنة المالية في البرلمان السابق إن تغيير سعر صرف الدولار كان من المفترض اتخاذه منذ عام 2016، ورفضت وصفه بالقرار الخاطئ، مؤكدة أن ما يجري حالياً سجال سياسي هدفه استمالة المواطنين، مشددة على أن جميع المعترضين عليه كانوا قد أيدوه عند اتخاذه، منوهة إلى أن اللجوء إليه كان بعد سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع الحكومة والبنك المركزي.

وذكر عضو اللجنة النائب السابق أحمد حمه رشيد في تصريح إلى (المدى)، إن “أزمة تغيير سعر صرف الدولار لم تبدأ في عام 2021، وكان في نية البنك المركزي رفع سعره في عام 2016”.

وتابع رشيد، أن “عدم حصول توافق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في حينها منع تغيير سعر الصرف”، موضحاً ان “الوزير الأسبق لم يكن له إلمام كامل بالوضع الاقتصادي كما وزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي”.

وأشار، إلى أنه مع “التراجع الكبير الذي حصل في أسعار النفط، وما رافقه من تراجع في الاحتياطي الفيدرالي تخوفت الحكومة من عدم إمكانية تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين”.

وأوضح رشيد، أن “الحكومة كانت أمام خيار وهو تخفيض رواتب الموظفين، لكن وزارة المالية والبنك المركزي ذهبا إلى تخفيض سعر الدولار لتغطية نسبة العجز في هذه الرواتب”.

ولفت، إلى أن “ما فاقم الأزمة، هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البورصات العالمية تزامنا مع تغيير سعر الصرف من البنك المركزي، وبالمجمل قد تضرّر المواطنون من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.

ونوه رشيد، إلى أن “السجال السياسي الحاصل هو مجرد مزيدات على حساب المصلحة العامة للعراق”، مشدداً على أن “وزير المالية طرح قضية سعر صرف الدولار في اجتماع مع القادة السياسيين وكلهم أما وافقوا أو أنهم لم يعترضوا باستثناء رئيس كتلة الفضيلة حينها عمار طعمة”.

وأردف، أن “المنظمات الدولية كانت لديها آراء بشأن سعر الصرف، فصندوق النقد الدولي اقترح بأن يكون سعر الدولار هو 1650 دينارا، والبنك الدولي طالب بجعله بـ 1450 دينار، والبنك المركزي العراقي ذهب إلى جعله 1300 دينار”.

وتحدث رشيد، عن “طرح أخر في حينها بأن يكون الصعود تدريجياً، إلا أن المختصين حذروا من ذلك كونه سوف يضر بالعملة العراقية ويفقدها قيمتها، لأننا سنكون أمام عدم استقرار”.

ويواصل، أن “الرأي في الاخير قد ذهب إلى جعل سعر الدولار 1450 دينارا، في مسألة نقدية ومالية بحتة، لم تنطو على جانب سياسي”.

وأوضح رشيد، أن “البعض من الكتل السياسية قد يذهب إلى المعارضة ويحتاج إلى شماعة في استمالة المواطنين ويطالب حالياً بتغيير سعر الصرف”، مؤكداً ان “أية كتلة سياسية تطالب اليوم بتغيير سعر الصرف فأنها لم تعارض على رفعه في وقتها”.

وبين، أن “جميع الكتل السياسية كان لديها ممثلون في اللجنة المالية، ولم يدلوا بأي اعتراض على التغيير، باستثناء النائبة ماجدة التميمي التي طالبت بإبقاء سعر الصرف على وضعه”.

وأردف رشيد، أن “القرار قد تم اتخاذه بعد دراسة مستفيضة واجتماعات بين الحكومة واللجنة المالية والبنك المركزي، وعلى إثرها قد حصلت زيادة في تخصيصات البطاقة التموينية ووضع مقترحات لرفع الاضرار عن الطبقة الدنيا”.

ويرى، أن “العديد من الفقرات المتعلقة برفع الآثار السلبية عن المواطن البسيط والتي تم الاتفاق عليها لم تر طريقها للتنفيذ”.

ومضى رشيد، إلى أن “القرار لم يكن خاطئاً لكي يتحمل مسؤوليته طرف معين سواء وزير المالية أو مجلس النواب، وما يجري هو مجرد مزايدات سياسية”.

وكان نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد عقد اجتماعاً حضره عدد من النواب لمناقشة تغيير سعر الصرف واثاره بناء على مقترحات اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لكن وزير المالية رفض الحضور بناء على استدعاء تم توجيهه له، وطلب تحديد موعد آخر يتم فيه التصويت على منحه الثقة.

من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، أن “جلسة البرلمان السبت الماضي والتي كانت مخصصة لاستضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لم تكن رسمية”.

وتابع الصيهود، أن “ما حصل هو استعراض لا يرتب أي أثر قانوني، خصوصاً ما يتعلق بمطالبات تغيير سعر صرف الدولار”.

ولفت، إلى أن “الجلسة البرلمانية الثانية حدد الدستور مهمتها وهي انتخاب رئيس الجمهورية لتكليف مرشح رئيس الوزراء ومن بعدها بإمكان مجلس النواب أن يمارس اختصاصاته الأخرى”.

وانتهى الصيهود، إلى أن “ما تم الاعلان عنه من مخاطبة وزير الداخلية لمنع علاوي من السفر هو مضاربات سياسية كون هذا الاجراء من اختصاص القضاء حصراً بناء على تهم حقيقية وليس مجرد ادعاءات أمام وسائل الاعلام”.

وانشغل الرأي العام في الوقت الحالي بحديث عن إمكانية تغيير سعر صرف الدولار وهو ما حذر منه خبراء ومتخصصون، لأن ذلك يؤدي إلى اضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد العراقي.

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