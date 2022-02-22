وافاهُ الأجلْ

حيدر حسين سويري

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كنا نشرنا:

أن فلانَ الشاب وافاهُ الأجلْ

فعلقوا مستفهمين:

لِمَ؟ وكيفَ؟ وماذا فعلْ

قلنا لهم والصوتُ منا في وجلْ

أنَّ فلاناً نطق بعض الجملْ

أريدُ ماءً

أريدُ كهرباءً

أريدُ …….

ماذا يريدُ؟ فالحديثُ مَ اكتملْ

قلنا لكم من قبلُ “وافاه الأجلْ”

فإنَّ عزرائيل طوعاً لأمرهم

يقيضُ الأرواح، ما شرطُ العللْ!؟

(من لم يمت بالسيف مات بغيره)

لذا فإنَّ الموتَ فينا مبتذلْ

ممنوع أن تطلب حقك

ممنوع أن تكتب شعراً في غزلْ

ممنوع أن يضحك ضرسك

ممنوعُ تشعرُ بالمللْ

ممنوع أن تنطقَ لاءً

ممنوع أن تنطق قولاً

بل تبسم وأرتجل قولَ “أجلْ”

فأنت في حضرتهم عبدٌ

وهم للربِ نسلْ

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