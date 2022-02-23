البحرية الأميركية: مقتل 4 أشخاص بتحطم مروحية في هاواي

أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية تابعة لمتعاقد في جزيرة كاواي، في هاواي.

وذكرت منشأة الصواريخ الأميركية في المحيط الهادئ إن الطائرة تحطمت على الجانب الشمالي للمنشأة بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل.

وأضافت، وفقا لبيان نقلته أسوشييتد برس أن “المروحية كانت تحلق دعما لعملية تدريب”.

ونقلت الوكالة عن المركز الأميركي لسلامة النقل قوله إنه يحقق في أسباب تحطم المروحية من نوع سيكورسيكي S-61N.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في ولاية يوتاه الأميركية، بسبب عاصفة ثلجية كما يبدو.

وتحطمت المروحيتان وهما من طراز بلاك هوك خلال عملية تجريها قوات الحرس في الولاية، لكن طاقمي المروحيتين “بخير” وفقا لبيانات الحرس الوطني، الذي قال إن “التدريب الكثيف وسرعة الاستجابة ساهمتا بعدم تعرض أحد من الطواقم لأذى”.