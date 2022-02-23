التجمع الديمقراطي الفلسطيني في النرويج يشارك في حفل توقيع مجموعة من الإصدارات الحديثة.

بدعوة من منتدى الرافدين العراقي في النرويج ومشاركة عددا من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين والعرب والأجانب، أقيم في أوسلو ، حفل توقيع آخر ثلاث إصدارات في الأدب والمسرح والسياسه للكاتب والباحث الأكاديمي الفلسطيني الدكتور سليم نزال، والكاتب السياسي البولندي مارك زغروبيلني بكتابه الأول بعنوان “القانون والعداله “،

قدم د.سليم نزال شرحا مكثفا عن كل انتاجاته الثلاث، مشددا على أهمية أن يقف الإنسان دائما مع الحق والعداله، بعيدا عن التحيز القائم على صفة العلاقة مع الاخر، سواءا كانت علاقة الدم أو القرابة أو القوميه، ورفع وتقديم قيم الإنسانية على أية قيم أو معايير أخرى.

من جانبه قدم السيد زغروبيلني عرضا مطولا لكتابه ألذي يتمحور حول الحياة السياسية والاجتماعية في بولندا في ظل سلطة الحزب الحاكم في بولندا، حزب القانون والعداله، من خلال تجربة المؤلف نفسه الحزبية لحوالي اثنتاعشر عاما في نفس الحزب، منتقدا بشدة سياسة الحزب، ونشر ثقافة الكراهية والتطرف الديني اتجاه الآخر سيما نحو المسلمين.

يأمل الكاتب من نشره هذا الكتاب باللغة النرويجيه، لفت الإنتباه في مجموعة الدول الاسكندنافية، إلى أن ما يجري في بولندا وأوروبا بشكل عام، أمر خطير، حيث هناك نزوع نحو اليمين المتطرف وصعوده إلى السلطه.

يجدر بالذكر أنه جرت مناقشات هامه وتوجيه اسئله لكلا المؤلفين، تمت الاجابه عليها، الأمر ألذي أعطى الحفل بعدا ثقافيا وسياسيا.

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