التحالف الثلاثي سينتخب رئيس الجمهورية بـ سيناريو جلسة تمرير الحلبوسي

بغداد/ تميم الحسن

يتوقع في اية لحظة ان يلتقي زعيما التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، بعد انباء وصول الاول الى بغداد.

وكان اللقاء المفترض – وهو الاول بين الطرفين بعد ازمة انتخاب رئيس الجمهورية- ان ينعقد مساء اول امس، لكنه لم يحدث لأسباب غير معروفة.

وتصاعدت التوقعات بشأن لقاء قطبي الصراع السياسي الدائر منذ اشهر، بعد ساعات من وصول شخصية شيعية عربية مقربة من طهران في محاولة جديدة لـ”لملمة القوى الشيعية”.

هذه التطورات تجري في وقت حرج، حيث تقترب المحكمة الاتحادية من اخذ قرار جديد قد يغير مسار المفاوضات، فيما يعد الإطار التنسيقي الى خطة بديلة.

وفي حال فشلت مهمة الموفد الجديد الى العراق، فان “التنسيقي” يعول على تفتيت التحالف الثلاثي الذي يعد الصدر أبرز اركانه.

ويزعم “التنسيقي” بانه يقترب من اخذ المبادرة من التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة، وقد يسلك طريقا غير معتاد للحفاظ على مكاسبه، مثل التجديد للكاظمي، رئيس الوزراء الحالي.

بالمقابل يستعد الصدر وحلفاؤه لإعادة “التحشيد” لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية على طريقة انتخاب رئيس البرلمان في الشهر الماضي، اذا جاء قرار “الاتحادية لمصلحة التحالف الثلاثي”.

ويرفض زعيم التيار الصدري، منذ نهاية الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الاول الماضي، اشراك بعض القوى الشيعية في الحكومة، وتحديدا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

كما قدم الصدر الذي يمتلك اعلى المقاعد في البرلمان بـ74 نائبا، مشروعا لتشكيل حكومة اغلبية سياسية، وهو ما أثار غضب القوى الشيعية التي ترى في ذلك “إقصاء لها” ما دفعها الى ان تقدم عدة عروض وتضغط بشتى الاشكال لإقناع زعيم التيار للعدول عن رأيه.

اللاعب الجديد!

آخر تلك العروض، كان يتوقع ان تقدم الى الصدر مساء الاثنين، بعد اجتماع لمجموعة “التنسيقي” والذي جاء عقب وصول موفد شيعي لكنه يحمل جنسية دولة عربية هذه المرة ولديه علاقات قوية مع طهران.

وبحسب معلومات وصلت الى (المدى) ان “لقاء كان يخطط له الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري بعد دخول الضيف الجديد على خط الازمة”.

وكانت (المدى) قد كشفت الاثنين، عن دخول اللاعب الجديد الى ارض العراق، وهو ينوي توسيط دولة خليجية للضغط على “الصدر” او نقل رسالة تهديد لشركاء الاخير.

ووفق المعلومات ان الصدر، كان قد وصل الاثنين الى بغداد، واللقاء كان يتوقع ان يجري في نفس تلك الليلة.

المعلومات التي جاءت من مصادر قريبة من المفاوضات، لم توضح سبب عدم حدوث اللقاء، لكنها كشفت بالمقابل عن مشروع جديد يحضر له “التنسيقي”.

المشروع الذي يبدو انه من تخطيط اللاعب الجديد عقب فشل مهمة قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني، يقضي بتجديد الولاية لرئيس الجمهورية والوزراء الحاليين.

ولن يحدث هذا بدون وجود معادلة عددية في داخل البرلمان حيث يحتاج تمرير رئيس الجمهورية الى ثلثي المقاعد، بحسب آخر تفسير للمحكمة الاتحادية.

لعبة الأرقام

ويزعم “التنسيقي” بحسب المصادر بانه بات يقترب من تحقيق هذا الرقم، ويشيع بانه جمع الان 130 مقعدا، لكن مازال اقل مقارنة بمقاعد التحالف الثلاثي الذي يزيد عن 170.

لكن القوى الشيعية، طبقا للمصادر، تدعي بان “مستقلين” اضافة الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قد يشكلون جميعهم الثلثين او اكثر.

وعلى هذا الاساس سيقوم “التنسيقي” بإبقاء برهم صالح، رئيس الجمهورية، ويعيد “سيناريو” 2020، بعد الاطاحة بحكومة عبد المهدي، والقبول مرة اخرى بالكاظمي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.

وحتى الان، لا يوجد تأكيد على امكانية القوى الشيعية تحقيق ارقام اعلى من التحالف الثلاثي، حيث ان موقف النواب “المحايدين” -الذين لم ينتموا الى أحد طرفي النزاع ويتوقع عددهم بنحو 50- لم يعلنوا موقفا مؤيدا مع اية جهة.

وكان الإطار التنسيقي، قد جدد مساء الاثنين مواقفه السابقة بالدعوة الى التحقيق بأنباء وجود “تهديدات” وردت على لسان زعيم التيار الصدري يوم الجمعة الماضية.

وتعتبر هذه التهديدات، وفق عدة مصادر سياسية، بانها جاءت في محاولة لـ”تفتيت” التحالف الثلاثي.

وانكر “التنسيقي” وجود تهديدات حيث قال في بيانه الاخير ان صحت هذه الأخبار فهو امر :”مرفوض ومدان”.

وطالب “التنسيقي” الجهات المختصة بـ”التحقق من صحة هذه الانباء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها او من يتناقل معلومات غير صحيحة للاخلال بالسلم الاهلي”.

واعتبر البيان ان هذه الاساليب “هي ابعد ما تكون عن روح العمل السياسي السليم والبناء الوطني”.

وكشفت (المدى) قبل ايام عبر مصادر مطلعة، عن وصول تهديدات من فصائل مسلحة الى بعض النواب وخاصة المستقلين، الذين يقتربون من التحالف الثلاثي.

كما بينت تلك المصادر حينها، ان طهران نقلت رسالة تحذير الى مناطق القوى السنية بحدوث “ارباك امني” في حال استمروا بالتحالف مع الصدر، عبر دولة خليجية.

و قال الاطار التنسيقي بعد ان كذب انباء التهديد عبر المالكي وقيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق، ان تلك الدولة التي نقلت رسائل التهديد “المزيفة”، بحسب وصفه، هي قطر.

وكانت قوافل من كتائب حزب الله- احد فصائل الحشد الشعبي- قد دخلت الكرمة شمال الفلوجة قبل اسبوعين، حيث اقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واعتبرت حينها بانها رسالة تهديد الى الاخير.

والحلبوسي وهو زعيم تحالف تقدم، احد ابرز شركاء “الصدر” الى جانب خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

تماسك التحالف الثلاثي

بدوره يشير مناف الموسوي، وهو باحث في الشأن السياسي، الى ان التحالف الثلاثي، مازال متماسكا، رغم محاولات الخصم.

واكد الموسوي في اتصال مع (المدى) ان “هناك ضغوطات لايمكن انكارها لتفكيك التحالف الثلاثي ومنها التهديدات”.

لكنه بالمقابل يعتقد الباحث في الشأن السياسي ان تغييرات قد تحدث “وانفراجة سياسية في الازمة بعد قرار الاتحادية، خصوصا وان اطراف التحالف الثلاثي متواصلة بالنقاشات”.

ويتوقع ان تحسم المحكمة اليوم الاربعاء، الدعوة المرفوعة من احد النواب بالطعن في قرار البرلمان بفتح باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئيس الجمهورية.

ويوضح الموسوي: إن “رفض الطعن فان التحالف الثلاثي لديه المقاعد الكافية وسيعيد سيناريو جلسة تمرير الحلبوسي ليختار رئيس الجمهورية”.

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