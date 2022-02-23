التيار الديمقراطي ينتخب زهير ضياء الدين منسقاً له

قال عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي ياسر السالم لـ “طريق الشعب”، ان التيار استكمل مهمة بناء مؤسساته الأساسية، بانتخاب المنسق العام ونائبه ومكتب السكرتارية، خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي، يوم السبت الماضي.

وأضاف السالم انه “بعد فتح باب الترشيح امام أعضاء المكتب التنفيذي، جرى انتخاب المحامي زهير ضياء الدين لمهمة منسق التيار للفترة المقبلة”، مشيرا الى “فوز السيدة سهير القيسي لمهمة نائب المنسق بالتزكية”.

وتابع عضو المكتب التنفيذي انه “جرى التصويت على مقترح تشكيل مكتب السكرتارية الذي أقر من قبل المكتب التنفيذي، وهو يتكون من الدكتور علي مهدي والسيدة فردوس فوزي والسيد أثير الدباس”.

وأشار السالم الى انه “تم انجاز تسمية اللجان المركزية للمكتب التنفيذي مثل اللجنة المالية ولجنتي الاعلام والعلاقات، وسيتم تعضيدها باعضاء من اللجنة العليا للتيار الديمقراطي، المنتخبة من قبل المؤتمر الثالث للتيار، ومن اعضاء المكتب التنفيذي السابق واللجنة العليا السابقة”.

وناقش الاجتماع، بحسب السالم، ضرورة متابعة تسجيل التيار الديمقراطي لدى دائرة الاحزاب، وقد كلف المنسق زهير ضياء الدين والحاضرون بمهمة البحث عن مبنى ليكون مقرا ثابتاً للتيار الديمقراطي العراقي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط