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الخارجية الإيطالية: مصالحنا الحيوية على المحك بسبب أزمة أوكرانيا

روما/ وكالة نوفا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لمواصلة تقديم مساهمة “فعالة” و”ملموسة” في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 وقال دي مايو، خلال إيجاز أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، “إيطاليا تريد مواصلة تقديم مساهمة ملموسة وفعالة في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن مصالحنا الحيوية على المحك”.

 وتابع دي مايو أن “ البنية الأمنية في أوروبا هي الهدف الرئيسي لبعض المقترحات التي قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)”، مضيفا “نأمل أن تصل ردود موسكو كذلك على مقترحات الناتو. وبناءا على هذه القواعد، يمكن أن يستمر النقاش الجاد والبناء حول القضايا الأمنية الهامة، على الرغم من الخلافات الشديدة”.

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