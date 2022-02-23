الدعاية والشجاعة سلاح فعال،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الدعاية السياسية أحد وسائل الحملات عبر الوسائل الإعلامية، والغاية للتأثير في اتجاهات الناس وآرائهم وسلوكهم، من خلال نشر معلومات وحقائق أو أنصاف حقائق أو حتى أكاذيب في محاولة منظمة للتأثير على الرأي العام. فهي عملية تلاعب بالعواطف والمشاعر يقصد فيها الوصول لخلق حالة سوداوية، الإعلام الكاذب ليس وليد اليوم، هناك مفكرين كتبوا كتب وضعوا خطط في كيفية اقتناص الفرص، ميكافيلي قال الغاية تبرر الوسيلة، معاوية لعنه الله اتبع أسلوب الكذب وتزيف الحقائق من خلال شراء ذمم اللاهثين وراء المال في نسب احاديث إلى رسول الله ص تنال من الأمام علي بن أبي طالب ع بحيث ذكر ابن عبد ربة في العقد الفريد عندما وصل خبر استشهاد الإمام علي بن أبي طالب ع في محراب الصلاة تعجب أهل الشام وقالوا أعلي يصلي.

ليس جديدا على فيالق الإعلاميين العربان محاولة نشر الأكاذيب والتدليس لتزيف الحقائق، مفاوضات فيينا الإعلام العالمي ينقل أخبار حول قرب التوصل إلى اتفاق نووي بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق.

شيء طبيعي يرقص فرحاً السيد ظريف في صيف عام 2015، من خلال صورة شهيرة، يطل السيد جواد ظريف من «البلكونة» رافعاً بيد نسخة من الوثيقة مبتهجاً بها، وما الضير من ذلك، بل حتى الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقد مؤتمر صحفي أعلن عن التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران وكانت على وجهه علامات الفرح والسرور، فلماذا هذا المستكتب السعودي منزعج من فرح السيد جواد ظريف، فهل فرح باراك أوباما حلال وفرح جواد ظريف حرام، حصلت إيران على أكثر من 120 مليار دولار، من أموال مجمدة تم تجميدها وحصلت على فوائدها، الأموال جمدت في البنوك السويسرية والأميركية منذ حقبة أيام حكم الشاه.

الاعلام الخليجي يقول إيران اضاعت الأموال في القتال في سوريا ولبنان …..الخ.

رئيس،وزراء قطر السابق ووزير الخارجية حمد آل ثاني أعلن بالإعلام كيف قطر اوصلت الأموال السعودية الضخمة إلى العصابات الإرهابية في سوريا ولبنان وكيف دفعوا إلى رياض حجاب رئيس الحكومة السورية مبلغ خمسين مليون دولار لكي يهرب خارج سوريا، وكيف كانوا يدفعون الضابط السوري الذي ينشق من النظام مبلغ ثلاثين الف دولار وللجندي المنشق مبلغ عشرة الاف دولار……الخ.

دول الخليج صرفت ٣٠٠ مليار دولار لتدمير سوريا من خلال دعم العصابات التكفيرية بالمال والسلاح وبمشايخ سعوديين وهابيين أمثال المحيسني الذي قتل وذبح أهالي مدينة حلب السورية.

لولا دخول العصابات الإرهابية في سوريا وتبنيهم قتل الشيعة والمسيح ووقف الهالك علوش زهران والذي درس في جامعة ام القرى الوهابية والذي خاطب السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب ع انكي ترحلين مع نظام الأسد لما تطوع الآلاف من الشباب الشيعة من العراقيين واللبنانيين وغيرهم للدفاع عن السيدة زينب ع.

الحقيقة من انسحب من الاتفاق النووي هو دونالد ترمب فور ترؤسه، وفرض عقوبات قاسية، ترامب رفع شعار الانسحاب من الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية ونفذ ذلك، فرض حصار على بيع البترول الإيراني والبضائع والمنتجات الإيرانية، بسبب التحريض السعودي إدارة ترامب فرضت عقوبات على الإمام علي بن موسى الرضا ع ترامب لايعرف من هو الإمام علي بن موسى الرضا ع ويظن أن علي بن موسى الرضا ع حي يعيش في عصرنا هذا لذلك فرض عليه عقوبات.

يقول مستكتب جاهل، إن إيران خسرت فئات عديدة من جمهورها الإقليمي، كان يواليها اليسار العربي، القومي والناصري والاشتراكي، وكذلك الإسلاميون.

شر البلية مايضحك، وقف الإخوان المسلمون والتيارات القومية واليسارية والوهابية مع صدام الجرذ الهالك ضد إيران بحرب الثمان سنوات، لكن بعد الهجمة الإرهابية على سوريا بالربيع العربي والتي تحول إلى صيف لاهب بفضل العصابات الوهابية الاجرامية اكتشف الكثير التيارات القومية والعربية واليسارية والدينية أن إيران تدعم القوى المقاومة بالشرق الأوسط لذلك راجع جزأ كبير من تلك التيارات مواقفهم ووقفوا مع إيران ومحور المقاومة بعد أن شاهدوا تطبيع دول الخليج مع الصهاينة بشكل مجاني ومذل.

من دمر سوريا والعراق وليبيا واليمن هي الفتاوى الوهابية وعصاباتهم الاجرامية التكفيرية، من احتل البحرين ومنع ملك البحرين من إجراء عملية إصلاح يسمح للشعب بالحكم هو النظام السعودي الوهابي.

‏من أهم الفروق بين المقاوميين والمنبطحين، أن كل ما يقولونه عن المقاوميين كذب وزيف وباطل وغير صحيح ولا يستطيعون إثباته بأي دليل ويستطيع ابسط مقاوم نفي الأكاذيب وتأكيد زيف الافترائات بالبرهان الواضح والدليل القاطع، أن كل مايقوله المقاومون عن فيالق الإعلاميين المرتزقة من دول الرجعية العربية صحيح وصادق حقيقي ومؤكد يستطيع أبسط مثقف منصف إثبات كذب الافتراءات بالبراهين الواضحة والصحيحة ولا يستطيعون نفي ذلك بأي منطق أبدا.

‏قال الأمام علي بن أبي طالب ع،

سيأتي عليكم من بَعدي زمان ليس فيه شيٌ أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ،ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله .







نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

22/2/2022

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