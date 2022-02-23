الرجوب يهنئ حواتمة بانطلاقة «الديمقراطية»

تلقى نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برقية تهنئة بعيد انطلاقة الجبهة من الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح.

وقال الرجوب في برقيته :

نهديكم أطيب التحيات الأخوية، ويسعدنا باسم اللجنة المركزية لحركة فتح وكافة الكوادر التنظيمية للحركة أن نتقدم لكم ولجميع الرفاق بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 53 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية.

وأضاف: إننا في هذه الذكرى العظيمة لانطلاقة جبهتكم؛ نؤكد على دورها النضالي التاريخي وواجباتها الوطنية المشرفة جنباً إلى جنب مع كافة الفصائل وأطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث لا زالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ثابتة على مواقفها الوطنية، ومستمرة في مقاومتها للاحتلال، وحريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.

واختتم برقيته بتوجيه، خالص التهاني لكم ولجميع الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أميناً عاماً وقادةً وكوادر، ومعاً وسوياً حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف

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