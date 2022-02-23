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السيد (سمير عادل)        مقالك (الخلط بين البلطجة ومفهوم بناء الدولة …)

                   احمد صادق.

         إشارة إلى مقالك (الخلط بين البلطجة …..) 

             المنشور في 23/2/2022 

مقالك رائع. موضوعي، عقلاني ومتماسك وفيه حقائق كثيرة ….. إلا في أمر واحد ربما تعمدت عدم ذكره عن إدراك ووعي أو نسيته حقا وفعلا: أن دولة القانون، ولست أنا منها ولا من أي حزب سياسي، هي الكتلة الوحيدة التي لم توافق ولم تصوت بالتالي على قرار خفض سعر الدينار العراقي ورفع سعر الدولار الأمريكي ولا زالت على موقفها، حسب علمي، وإن طالبت فيما بعد واليوم أيضا بمعالجة آثاره على المواطن العراقي وحياته المعيشية إن لم يكن بالإمكان التراجع عنه تماما … تحياتي.

بغداد 23/2/2022

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