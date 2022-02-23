«الصحة العالمية» تتخذ قراراً مهماً لمكافحة «كورونا»

خط إنتاج عقار “رميديسيفير” المستخدم لعلاج كورونا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها أنشأت مركزاً في كوريا الجنوبية لتدريب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على إنتاج اللقاحات والعلاجات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي تأسيس مركز التدريب الجديد بعد أن أنشأت المنظمة مركزاً لنقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في مدينة «كيب تاون» بجنوب أفريقيا العام الماضي لمنح الشركات من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل المعرفة اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا على أساس هذه التقنية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية، إن المركز الجديد الذي يقع خارج العاصمة سول سيوفر تدريباً لاختصاصيين من جميع الدول الراغبة في إنتاج منتجات مثل اللقاحات والأنسولين والأجسام المضادة.
وأضاف «في الوقت الحالي، توجد منشآت التدريب على التصنيع الحيوي بشكل رئيسي في البلدان مرتفعة الدخل… مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من البلدان منخفضة الدخل».
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن مركز التدريب في كوريا الجنوبية يجري بالفعل تدريباً للعاملين في الشركات الموجودة في البلاد، وسيستوعب الآن متدربين من دول أخرى.
كما قالت منظمة الصحة العالمية، إن خمس دول أخرى، وهي بنجلاديش وإندونيسيا وباكستان وصربيا وفيتنام، ستتلقى الدعم من مركز نقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في جنوب أفريقيا.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تمت مراجعة الدول المرشحة من قبل مجموعة من الخبراء، وثبت أن لديهم القدرة على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بشكل سريع نسبياً.
في الأسبوع الماضي، كانت ست دول أفريقية، وهي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس، هي أولى الدول في القارة تتلقى تقنية تصنيع اللقاحات تلك على نطاق كبير ووفقاً للمعايير الدولية.
المصدر: رويترز