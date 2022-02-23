العراق على موعد مع منخفض جوي قادم من جنوب أووربا

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له على الفيسبوك، إن “خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية بدءاً من الخميس وتستمر الجمعة لغاية صباح السبت، حيث ستشهد البلاد ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة لتكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً، لتعود بالانخفاض من جديد يوم السبت”.

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر عدد من مدن البلاد بمنخفض جوي قادم من جنوب أووربا.

وفي التفاصيل بين عطية، “الطقس يوم غد الخميس سيكون غائماً بشكل جزئي إلى غائم في عموم المدن، بسبب تأثير منخفض جوي قادم من جنوب أووربا، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتتكاثر أحيانا”، مبينا أن “الفرص مهيئة لهطول زخات من الامطار الرعدية خلال ساعات المساء في بادية الجنوب وغرب الأنبار، لتندفع ليلاً وتشمل ذي قار والبصرة والسماوة ثم ميسان وواسط ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط يصعب تحديدها، وتشمل العاصمة بغداد في وقت متأخر من ليل او فجر الجمعة، وكذلك مدن صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك ودهوك والسليمانية واربيل”.

وتابع، “الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 20-30 كم بالساعة، وتكون نشطة على فترات لتصل سرعتها إلى ما بين 50-60 كم بالساعة، وهذا النشاط لا يشمل مدينتي البصرة وميسان ومدن اقليم كردستان”.

وختم، “سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية”.