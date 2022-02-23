المثنى: إعادة محاكمة 13 متظاهراً تشرينياً.. وأحدهم يكشف التفاصيل

علق أحد الناشطين المتهمين الـ13 في محافظة المثنى على إعلان عودة إجراءات محاكمتهم بسبب تظاهرات تشرين 2019.

وقال هيثم احمد سلمان وهو أحد الناشطين المتهمين لـ(المدى)، ان “الشكاوى التي تم تقديمها ضدنا جاءت بدعوات كيدية”، مبينا انه “تم اتهامنا وفق المادة 4 إرهاب واعتبرونا من المحرضين على إقامة التظاهرات وحرق المؤسسات الحكومية”.

واوضح سلمان “لقد تم وضعنا سابقا في سجون دائرة الاستخبارات التابعة لمحافظة المثنى وبعدها تم إخراجنا بكفالة”، مشيرا الى انه “فوجئنا اليوم بوجود دعوى قضائية جديدة مقدمة ضدنا من قبل جهة أمنية بسبب تظاهرات تشرين”.

وتابع “لا يوجد دليل على مشاركتنا في حرق المؤسسات الحكومية والمقار الحزبية”، لافتا الى انه “تم تأجيل القضية في السابق لأسباب سياسية ولهدوء الشارع وعدم وجود حركة احتجاجية في الفترة السابقة”.

وبشأن الخطوات المقبلة، كشف سلمان عن وضع عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين الـ13، مبينا انه “ننتظر قرار القضاء بحقنا”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مصدر مطلع، بصدور أمر قضائي بإعادة إجراءات محاكمة 13 ناشطاً شاركوا في تظاهرات تشرين 2019 بمحافظة المثنى، وفق دعاوى رفعت من جهة أمنية.

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