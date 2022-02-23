الوطني الكردستاني يكشف حقيقة وجود “مرشح تسوية” للرئاسة

وقالت منصور في حديث إن “مرشح الاتحاد الوحيد حتى اللحظة هو برهم صالح وليس هنالك أي مرشح تسوية اخر ولدينا الثقة والقناعة الكاملة بقدرته على اداء مهامه على اكمل وجه لخدمة العراق وشعبه بمختلف مكوناته”، مبينة ان “صالح كان رئيسا لحكومة الاقليم واثبت جدارته وكان رئيسا لجمهورية العراق وعمل من اجل العراق بشكل وطني بعيدا عن اي انتماء قومي او حزبي”.

وأضافت منصور، أن “الاتحاد يسير وفق رؤية وطنية تعتمد على ركائز مهمة لا يمكن أن نحيد عنها اولها ان يكون الحل داخليا وأن لا نكون جزءا من الصراعات او أن نكون جزءا من تشتيت باقي المكونات بل على العكس نعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد القوى الوطنية على هدف واحد وهو خدمة العراق وشعبه”، لافتة الى ان “الاتحاد لن يكون طرفا في تشتيت البيت الشيعي او الكردي والسني وحافظنا على مواقفنا دون تغيير حتى اخر لحظة”.