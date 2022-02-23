Posted on by

بعد اعلان نتائج نصف السنة.. مجهولون يضرمون النار في مدرسة بديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، بأن مجهولين اضرموا النار في مدرسة متوسطة عند اطراف قضاء الخالص، (15شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة).

وقال المصدر  إن مجهولين اضرموا النيران، ظهر اليوم، في متوسطة (البراق) المختلطة في قرية (التحويلة ) الواقعة على بعد 8 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا أن الحادث وقع بعد اعلان نتائج امتحانات نصف السنة.

وأكد المصدر، أن الحريق الحق اضرارا جسيمة بغرفة الادارة والقاعات الدراسية، مشيراً إلى أن قوات الشرطة حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابساته والجهات المتورطة بالحادث .

وولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الامنية او التربية حيال الحادث.

وفي ذي قار جنوبي العراق، أعلن مدير عام تربية المحافظة محمد لفتة، امس الثلاثاء، عن تعليق الدوام الرسمي بإحدى مدارس المحافظة على خلفية تهديدات تلقتها ادارة المدرسة من مسلحين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close