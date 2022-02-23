بعد اعلان نتائج نصف السنة.. مجهولون يضرمون النار في مدرسة بديالى

وقال المصدر إن مجهولين اضرموا النيران، ظهر اليوم، في متوسطة (البراق) المختلطة في قرية (التحويلة ) الواقعة على بعد 8 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا أن الحادث وقع بعد اعلان نتائج امتحانات نصف السنة.

وأكد المصدر، أن الحريق الحق اضرارا جسيمة بغرفة الادارة والقاعات الدراسية، مشيراً إلى أن قوات الشرطة حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابساته والجهات المتورطة بالحادث .

وولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الامنية او التربية حيال الحادث.

وفي ذي قار جنوبي العراق، أعلن مدير عام تربية المحافظة محمد لفتة، امس الثلاثاء، عن تعليق الدوام الرسمي بإحدى مدارس المحافظة على خلفية تهديدات تلقتها ادارة المدرسة من مسلحين.