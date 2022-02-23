بواقع وجبتين.. الكاظمي يوجه بتوزيع مفردات التموينية والسلة الغذائية خلال رمضان

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى) ان “الكاظمي، وجّه وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك”.

واضاف البيان ان “التوجيه شمل تأكيد الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومراقبة توزيعها”.

ووافق مجلس الوزراء في 4 أيار الماضي على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز “السلة الغذائية”، وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إلى “تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021، وقيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم الى وزارة التجارة لتتفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية”.

وأعلنت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، عن تشكيل خلية أزمة لتجهيز المواطنين بالسلة الرمضانية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات لضمان وصول المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن “الوزارة شكلت خلية أزمة برئاسة الوزير وعضوية الوكلاء ومدير عام الرقابة ومدير عام التخطيط بالوزارة، مهمتها اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز السلة الرمضانية”.

وأضاف أن “السلة الغذائية ستوزع بواقع وجبتين إحداهما قبل شهر رمضان والأخرى في منتصف الشهر”.

وأشار حنون الى، أن “الوزارة اتخذت إجراءات لضمان ايصال المواد الغذائية قبل شهر رمضان لتجهيز المواطنين بها”.

وتابع، أن “الإجراءات تضمنت متابعة الشركة المسؤولة لايصال المواد عبر منافذ شمالي العراق والجنوبية عبر أم قصر”.

ومضى المتحدث باسم وزارة التجارة الى ان “مشروع السلة الغذائية مهم جداً وهو تطور نوعي وكمي بنظام البطاقة التموينية التي تحولت الى السلة الغذائية، حيث كانت 4 مفردات وستكون الآن 7 مفردات بعد إضافة البقوليات بشقيها ومعجون الطماطم وإدخال مادة الحليب مؤخرا”.

واوضح، ان “إضافة مفردات جديدة الى السلة متعلق بالتخصيصات المالية التي يقرها مجلس النواب بدورته الجديدة في موازنة العام 2022”.

وشدد حنون على ان “السلة الغذائية تتطلب تظافر كل الجهود من مواطنين وإعلام الوزارة من أجل إيصال كل مفرداتها لأبناء الشعب”.

بدوره، طالب المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن بتوسيع “مفردات السلة الغذائية”، مستدركا “يفترض ان تكون أوسع ومتكاملة لسد احتياجات المواطن بظل توزيعها في فترات متقطعة”.

ومضى المحسن بالقول، إن “الإضافات التي وضعتها وزارة التجارة كانت مقابل تخفيض كمية المواد الأخرى”.

وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في وقت سابق، اطلاق وجبتين من السلة الغذائية لعام 2022.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها لاطلاق تجهيز السلة الاولى بعد استلامها كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية وهي (الزيت- السكر- الفاصولياء- الحمص- معجون الطماطم- الأرز) التي ستوزعها على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد”.

ودعت الوزارة في بيانها وكلاء المواد الغذائية إلى “مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظات البلاد كافة لغرض قطع المواد الغذائية”.

واشارت إلى ان “السلة الغذائية قد حققت نجاحا كبيرا حيث تم توزيعها على ثلاث وجبات خلال العام الماضي ضمن المشروع الوطني الذي اسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن”.

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