بوجكترالمجتمع … الصحافة

نيرة النعيمي

تعتبر الصحافة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للكثير من أبناء المجتمعات حيث أنها ساهمت بشكل أساسي في نشر الوعي و الثقافة في مختلف المجالات و سوف نتعرف من خلال السطور التالية لهذه المقالة على مفهوم الصحافة و أهميتها فقط تفضل عزيزي القارئ بالمتابعة .

أولاً ما المقصود بالصحافة.. ؟ تعتبر الصحافة مهنة ذات طابع خاص اذا أنها تسعى دائماً للوصول إلى الحقيقة ،و للتحدث عن كل ما يشعر به الجمهور حيث أنها تقوم بحصر الأخبار و محاولة التأكد من صحتها و من ثم تقوم بتقديمها إلى الجمهور و تتنوع الأخبار التي تتناولها الصحافة ما بين أخبار تتعلق بالأحوال الاقتصادية أو القضايا و المشكلات الاجتماعية أو الأمور السياسية أو الأخبار الرياضية ،و الفنية ،و غير ذلك آي أنها لا تترك مجال إلا و تهتم به فهي دائماً تسعى للاهتمام بكل ما يشغل بال و فكر المواطن ،و في تعريف آخر للصحافة تعرف بأنها قيام الصحفي بالكتابة في المقالات التي تتعلق بالقضايا المشتعلة في وطنه و نالت الصحافة بمرور الوقت اهتماما كبيراً حيث أن الصحافة المقروءة تعتبر من أكثر الوسائل الإعلامية المؤثرة في الرأي العام فالمواطن في مختلف بلاد العالم منذ زمن بعيد اعتاد على شراء الصحف و بالطبع أثرت الصحف في قيم ومعتقداتهم و بمرور الوقت و في ظل التقدم الذي نعيشه اليوم أصبح من الممكن مطالعة الصحف من خلال المواقع الإلكترونية .

ثانياً ما هي مجالات الصحافة.. ؟ يوجد مجالات متعددة للصحافة يمكن إيجاز أبرزها في الآتي:

اولاً الصحيفة .. تهتم الصحف بأدق تفاصيل كافة الموضوعات بحرية شديدة معتمدة على مجموعة من المصادر سواء إن كانت عالمية أو محلية ،و تتناول وجهات النظر المختلفة للكثير من الشخصيات .

–ثانياً وكالة الأنباء .. و في أبسط مفهوم لها تعرف بأنها عبارة عن مؤسسة مهمتها الأساسية تقديم خدمات اخبارية و تقدم هذه الوكالة الكثير من الخدمات لأبرز الهيئات الإعلامية سواء إن كانت الصحف أو المجلات أو شاشات التلفاز أو غير ذلك و هناك مجموعة بارزة من وكلات الأنباء العالمية على رويترز بالمملكة المتحدة .

– ثالثاً المجلة .. تختلف المجلة عن الصحيفة و ذلك من حيث المادة التي تتناولها فالمجلة من الممكن أن تقوم بتلخيص أخبار الأسبوع بأكمله في نسخة واحدة شاملة للعديد من الأخبار سواء السياسية أو الاقتصادية أو الفنية بصور مختلفة و طريقة عرض مختلفة تثير انتباه القارئ و تجعله أكثراً تفاعلاً مع الخبر الذي يقوم بقراءته .

–رابعاً الراديو أو الإذاعة .. تعتبر الإذاعة من أقدم الوسائل التي تعلق بها الجمهور منذ زمن بعيد فهي من أهم الوسائل التي تقوم بأحياء خيال القارئ .

–خامساً التليفزيون .. يعد التليفزيون من أهم مصادر الأخبار بالنسبة لكثير من الناس ،و ذلك لأنه يتناول الخبر بالصوت و الصورة ،و في الكثير من الأحيان يسمح للجمهور بمتابعة الأخبار مباشرة من مقر حدوثها .

ثالثاً ما هي أهمية الصحافة ..؟ تشكل الصحافة أهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الدول و المواطنين أيضاً ،و من الممكن ايجاز اهمية الصحافة في النقاط التالية

* تبحث في القضايا و المشكلات التي تعاني منها بعض فئات المجتمع و تقوم بتسليط الضوء عليها بالشكل الذي يسهم في كثير من الأحيان لعلاج هذه المشكلات * زيادة الوعي لدى الكثير من أبناء المجتمع فهي تمد القارئ بأهم المعلومات و كذلك التحليلات الدقيقة لمختلف الموضوعات . * تكشف الفساد الموجود بالدولة و تحاول التوصل أيضاً للمتسببين فيه و السيطرة عليه . * تتيح للفرد فرصة التعرف على مختلف الأخبار العالمية و التفاعل معها . * تحاول تصحيح وجهات النظر الخاطئة لدى بعض المواطنين .

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