تفاصيل إهدار برشلونة ضم فلاهوفيتش ب18 مليون يورو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بالمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس، وبرشلونة.
وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من فيورنتينا، مقابل 80 مليون يورو.
وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إيريك إبيدال، السكرتير الفني السابق لبرشلونة، أضاع على البارسا فرصة ضم فلاهوفيتش من قبل.
وكان فلاهوفيتش واحدًا من الأسماء التي حاول برشلونة التعاقد معها في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يتدخل يوفنتوس ويحسم الصفقة لصالحه.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب تم عرضه على برشلونة في صيف 2020 على سبيل الإعارة، مع خيار انتقال إلزامي بقيمة 18 مليون يورو، إلا أن أبيدال رفض التعاقد معه.
وأوضحت الصحيفة، أن أبيدال برر رفضه، بأن المعدل التهديفي للاعب غير جيد، كما أن طريقة أدائه لا تناسب برشلونة، أو أسلوب لعب الهولندي رونالد كومان المدرب السابق للفريق.
ونجح فلاهوفيتش خلال هذا الموسم، في تسجيل 21 هدفًا خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات.