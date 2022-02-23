Posted on by

تفاصيل إهدار برشلونة ضم فلاهوفيتش ب18 مليون يورو

تفاصيل إهدار برشلونة ضم فلاهوفيتش ب18 مليون يورو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بالمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس، وبرشلونة.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من فيورنتينا، مقابل 80 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إيريك إبيدال، السكرتير الفني السابق لبرشلونة، أضاع على البارسا فرصة ضم فلاهوفيتش من قبل.

وكان فلاهوفيتش واحدًا من الأسماء التي حاول برشلونة التعاقد معها في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يتدخل يوفنتوس ويحسم الصفقة لصالحه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب تم عرضه على برشلونة في صيف 2020 على سبيل الإعارة، مع خيار انتقال إلزامي بقيمة 18 مليون يورو، إلا أن أبيدال رفض التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة، أن أبيدال برر رفضه، بأن المعدل التهديفي للاعب غير جيد، كما أن طريقة أدائه لا تناسب برشلونة، أو أسلوب لعب الهولندي رونالد كومان المدرب السابق للفريق.

ونجح فلاهوفيتش خلال هذا الموسم، في تسجيل 21 هدفًا خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close