تفاصيل إهدار برشلونة ضم فلاهوفيتش ب18 مليون يورو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بالمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس، وبرشلونة.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من فيورنتينا، مقابل 80 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إيريك إبيدال، السكرتير الفني السابق لبرشلونة، أضاع على البارسا فرصة ضم فلاهوفيتش من قبل.