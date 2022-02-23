خلال إفتتاحه الفرع الجديد لمجموعة سردار للوكالات التجارية

المهندس حيدر الأنصاري :

بغداد اليوم وجهة واعدة للفرص الإستثمارية ومنطلقاً لتحقيق التنمية الإقتصادية للبلاد

بدعم وإشراف هيئة إستثمار بغداد ورئيسها المهندس حيدر الأنصاري وحضور مميز لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار السيدة سهى النجار وسعادة السفير البريطاني في بغداد وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ، إفتتحت شركة سردار للوكالات التجارية المحدودة مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ مشروعها الإستثماري ( معرض بيع سيارات جاكوار _ رانج روفر _ لاند روفر ) في منطقة المنصور / قرب ساحة أبي جعفر المنصور والذي يعتبر واحداً من أبرز المشاريع الإستثمارية الممنوحة إجازة إستثمارية من قبل هيئة إستثمار بغداد .

يضم المشروع صالات لبيع السيارات الحديثة الفخمة مع مركز صيانة مزود بأحدث التقنيات والمعدات كما يحتوي المشروع على محطة شحن السيارات الكهربائية التي تعتبر الأولى والوحيدة في العراق . إذ يعتبر المشروع بصمة مهمة وإضافة جديدة لمشاريع القطاع التجاري التي تعمل على النهوض والإرتقاء به نحو أفضل المستويات .

وقد ألقى الأنصاري خلال حفل الإفتتاح كلمة أشاد بها على أهمية المشروع ودوره الكبير في رفد هذا المجال بأهم التقنيات والتطورات التي وصل اليها قطاع المركبات في العالم مؤكداً بأن دعم الهيئة سيكون مستمراً لكافة المستثمرين ورجال الأعمال الذين يساهمون اليوم بشكل واضح في نهضة العملية الإقتصادية للبلاد وتحقيق التنمية الشاملة فيها كما أكد بأن أبواب الهيئة مفتوحة لكل من يرغب بتنفيذ المشاريع في العاصمة بغداد و بمختلف قطاعاتها .

من جانبها قدمت الشركة المنفذة للمشروع شكرها وثناؤها الى جميع من ساهم في إنجاح عملها وتحقيق مشروعها على أرض الواقع ، كما أبدت إدارة الشركة إستعدادها التام من خلال كوادرها الكفوءة والمتميزة لتقديم خدماتها الى الزبائن والعملاء كافة بكل حرص وتفاني و بالشكل الذي يليق بهم .

هذا و شهد الإفتتاح حضور كبير لعدد من رجال الأعمال والشخصيات الإقتصادية وعدد من وسائل الإعلام .

قسم العلاقات العامة والإعلام

هيئة إستثمار بغداد

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