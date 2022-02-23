دولة القانون: تحالف الثبات شعاره الوطنية ويشمل جميع الأطراف

أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الاربعاء، أن طيف تحالف الثبات الوطني واسع ومرن مع جميع الكتل، موضحاً أن، شعاره الوطنية ولن يكون شيء أخر.

وقال الحيدري في تصريح ، أن “تحالف الثبات الوطني سيشمل جميع الاطراف وليس البيت الشيعي فقط “، مشيراً إلى أن “الثبات الوطني لن يتكلم باسم المكون الشيعي فقط بل يشمل الجميع”.

وأضاف أن “التحالف الجديد لن يحمل اي شعار سوى الوطنية لانه سيكون لجميع الاطراف السياسية وليس لطرف معين”.

وبين أن “التحالف قائم على المرونة والتنازل بين الكتل لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف السياسية وضمان الخروج من الانسداد السياسي”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، كشف , ان تحالف الثبات الذي سيعلن عنه رسميا في الأيام القليلة المقبل سيضم نحو 130 نائباً، من مختلف الكتل والمكونات والاطياف. انتهى / 25و

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