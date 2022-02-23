دولي سابق: الدوري العراقي يفتقد للاحتراف

أكد اللاعب الدولي السابق فريد مجيد، أن الدوري العراقي يعد من أحد أسوأ دوريات العالم.

وقال مجيد في تصريح إن “الدوري العراقي سيء للغاية بسبب الارضيات السيئة وعدم مساهمته في تطوير اللاعبين وتقديمهم للمنتخب الوطني”.

وبين أن “أغلب دقائق المباريات تنتهي بسقوط اللاعبين ووقت اللعب قليل جداً، ناهيك عن الامور الادارية التي لا تحمي المدرب من الاقالة بعد كل اخفاق، للاسف اقولها ان الدوري يفتقد الى الاحتراف”.

وتأتي هذه الاراء بسبب تراجع الدوري الممتاز وسوء ارضية الملاعب. انتهى/ 25 ل

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