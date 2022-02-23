’رالي جميل‘ يحظى بدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

جدّة، المملكة العربية السعودية – 23 فبراير 2022: أعلن منظِّمو ’رالي جميل‘، الرالي الملاحي الأول على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط والذي ينطلق في المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 شعبان (16 مارس) القادم، عن حصول السباق التاريخي على الرعاية الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ويقام الرالي بإشراف ’الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية‘ وبدعم من لجنة ’نساء في رياضة السيارات‘. بالاتحاد الدولي للسيارات‘.

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مع تحياتي,

Kind Regards

ADEL AL-SHARIE

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