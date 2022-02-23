سياسي: تأجيل الاتحادية سيزيد المشهد تعقيدا وارباكا

اعتبر المحلل السياسي هاشم الحبوبي , الأربعاء , تأجيل المحكمة الاتحادية النطق بقرار الطعن ضد إعادة فتح الترشيح بالفرصة الاخيرة للقوى السياسية من اجل التفاهم، مبينا ان قرار التاجيل لاداعي له وكان بإمكان المحكمة حسمه اليوم وانه سيزيد المشهد اكثر تعقيدا وارباكا .

وقال الحبوبي في تصريح , ان ” القرار بشان قضية دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب الجمهورية من عدمه كان يجب ان يحسم اليوم لكون الموضوع يتعلق بالدستور وليس القضايا السابقة التي فيها اتهامات ودلائل والموضوع فقط ينظر به هل يجيز الدستور ام لا ” .

وأضاف ان ” الدورة الانتخابية الحالية يمكن لنا وصفها بدورة المحكمة الاتحادية لان القوى السياسية ذهبت اليها في كل شاردة وواردة ” , معتقدا ان ” المحكمة بتأجيلها الى الأول من اذار هو منح فرصة أخرى للقوى السياسية للتفاهم وهذه المدة لاتكفي , بل ستزيد المشهد اكثر تعقيدا وارباكا ” . انتهى / 25م

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