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شركة ميتا تخرج من تصنيف أكبر 10 شركات بالعالم

شركة ميتا تخرج من تصنيف أكبر 10 شركات بالعالم

خرجت شركة Meta Platforms الشركة الأم المالكة لفيسبوك من تصنيف أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، متأثرة بأسوأ انخفاض شهري في أسهمها على الإطلاق، ما أدى إلى محو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة ميتا من المرتبة السادسة حين تجاوزت قيمتها تريليون دولار، لتغلق تداولات الخميس بقيمة سوقية بلغت 565 مليار دولار، لتهوي بذلك إلى المرتبة الحادية عشرة.

وفي أعقاب الإعلان عن أرباح دون التوقعات قبل أسبوعين والكشف عن ركود في نمو عدد المستخدمين، انخفض سهم الشركة بنسبة 46% من أعلى مستوى سجله العام الماضي.

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