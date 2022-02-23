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صحة الكرخ /  تهيئة الفرق الطبية والصحية لاجراء حملة العلاج الجماعي الوقائي للطفيليات…

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صحة الكرخ /  تهيئة الفرق الطبية والصحية لاجراء حملة العلاج الجماعي الوقائي للطفيليات المعوية لطلاب المدارس الابتدائية الحكومية و الاهلية
ستقوم دائرة صحة بغداد الكرخ – قسم الصحة العامة – شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية و تحت شعار (حبة واحدة تحمي اطفالنا من الاصابة بالديدان المعوية) بتنفيذ حملة العلاج الجماعي الوقائي بأستخدام دواء المبندازول (500 ملغم) لطلبة المدارس الابتدائية و الاساسية (الحكومية و الاهلية) و مجمعات النازحين للعام الدارسي 2021 – 2022 للسيطرة على الديدان المعوية و تحسين صحة الفرد و المجتمع
و سيكون موعد انطلاق الحملة اعتبارا من تاريخ يوم الاحد المصادف 27/2/2022 و لغاية يوم الاربعاء 2/4/2022
راجين من إدارات المدارس و المواطنين الكرام ابداء التعاون الكامل مع الفرق الصحية للنهوض بالواقع الصحي و بما يحقق السلامة لجميع أبنائنا الطلبة من الاصابة بالديدان المعوية .
اعلام صحة الكرخ
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