صلاح الدين تستحدث فرقة عسكرية والجبوري يعلن حماية مكحول لعمق الصحراء

كشف القيادي في تحالف السيادة النائب مشعان الجبوري، يوم الأربعاء، عن انتشار قطعات عسكرية قوات الجيش في عمق الصحراء في ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين، وفيما بيّن ان “اندفاع” قوات الجيش يأتي لحماية سكان القرى غرب خط الصد في الناحية بعد “وعده” لسكانها وزيارة قام بها الى وزير الدفاع، أعلنت إدارة محافظة صلاح الدين عن موافقة الوزير على استحداث فرقة قتالية في المحافظة للمساعدة على بسط الأمن والاستقرار فيها.

وقال الجبوري في تغريدة على موقع تويتر إنه “التقيت اليوم في بغداد وزير الدفاع جمعة عناد تنفيذاً لوعدي لسكان القرى التي تقع غرب خط الصد في ناحية مكحول بالعمل على جعل مناطقهم تحت حماية الجيش”.

وأضاف الجبوري “يمكنني ان اؤكد ان قوات الجيش ستندفع في عمق الصحراء بما يجعل جميع تلك القرى تصبح خلف خط الصد”.

من جهة أخرى قال محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل في بيان إنه “التقى اليوم، في بغداد، وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القطعات العسكرية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في أنحاء متفرقة من المحافظة”.

وأضاف خليل “بناء على ما حققته تلك القوات في فرض سيطرتها الكاملة على محاور العمليات، قرر وزير الدفاع دفع القوات الماسكة للأرض مسافة 90 كيلومترا بإتجاه مناطق الجزيرة مما يضمن السيطرة التامة على مساحات شاسعة منها”.

وتابع محافظ صلاح الدين “كما حصلت موافقة وزير الدفاع على استحداث فرقة قتالية في مركز المحافظة من أجل رفد الملف الأمني بالقدرات العسكرية القادرة على بسط الأمن والاستقرار فيها”.

وكان مسؤول حكومي في صلاح الدين أعلن ، في 19 شباط 2022، توزيع مساعدات اغاثية لـ 275 اسرة نزحت من “بؤر ملتهبة أمنياً” قرب جبال مكحول شمالي المحافظة.

وتعد جبال مكحول من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية بسبب الطبيعة الوعرة والفراغات الأمنية وضعف الضربات الجوية.