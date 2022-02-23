عبد اللهيان يكشف تلقي بلاده رسالة سعودية عبر العراق.. ويتحدث عن “كارثة إنسانية كبيرة”

وأكد أنه “لا سبيل لحل أزمات المنطقة إلا بالحوار والتعاون”، مضيفا أن “المنافسة الإقليمية لن تؤدي إلا لتدمير المنطقة وثرواتها”.

وأضاف: “أي دولة في المنطقة لا تستطيع ضمان أمنها من خلال زعزعة أمن الآخرين”، متابعا: “نعلن استعدادنا للمبادرات الإقليمية في سبيل تنمية المنطقة”.

وعن الأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية الإيراني: “لقد تحول الوضع في اليمن إلى كارثة إنسانية كبيرة”، مشددا على أن “إيران مستعدة لأداء دور نشط لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ورفع الحصار عن اليمنيين وإنهاء الحرب في هذا البلد، وإطلاق محادثات يمنية – يمنية”.