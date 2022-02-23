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عبد اللهيان يكشف تلقي بلاده رسالة سعودية عبر العراق.. ويتحدث عن “كارثة إنسانية كبيرة”

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان عن “تلقي بلاده رسالة عبر وزير الخارجية العراقي تعلن استعداد الجانب السعودي للمحادثات معها”.
وأعلن عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، بدر البورسعيدي في طهران، “استعداد إيران للتفاوض”، قائلا: “نحن مستعدون لمواصلة العمل الجاد في القضايا الإقليمية من خلال التعاون المشترك مع جميع الأطراف”، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأكد أنه “لا سبيل لحل أزمات المنطقة إلا بالحوار والتعاون”، مضيفا أن “المنافسة الإقليمية لن تؤدي إلا لتدمير المنطقة وثرواتها”.

وأضاف: “أي دولة في المنطقة لا تستطيع ضمان أمنها من خلال زعزعة أمن الآخرين”، متابعا: “نعلن استعدادنا للمبادرات الإقليمية في سبيل تنمية المنطقة”.

وعن الأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية الإيراني: “لقد تحول الوضع في اليمن إلى كارثة إنسانية كبيرة”، مشددا على أن “إيران مستعدة لأداء دور نشط لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ورفع الحصار عن اليمنيين وإنهاء الحرب في هذا البلد، وإطلاق محادثات يمنية – يمنية”.
ولفت إلى وفاة السفير الإيراني في صنعاء حسن ايرلو بعد إصابته بمرض كورونا بسبب ظروف الحصار وقلة الإمكانيات الطبية، مؤكدا أن ذلك دليلا على ذروة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.
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