كردستان: قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط في الإقليم غير دستوري

أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط في الإقليم غير دستوري.
وذكر بيان للإقليم أن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب قوباد طالباني”.
وتابع أنه “في مستهل الاجتماع، عرض بارزاني إيجازاً حول زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى دولة قطر، وكذلك المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن”.
وأشار بارزاني إلى أن “الوفد أوضح في لقاءاته موقف إقليم كردستان إزاء جميع المسائل ذات الصلة، وأكد أن إقليم كوردستان عامل مهم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتابع أن “المجلس ناقش القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2022/2/15 بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، وبعد مناقشات مكثفة وشاملة حول القرار، خلص المجلس إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كردستان غير دستوري وغير عادل”.
وأضاف أن “إقليم كردستان سيواصل جهوده لحماية والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي صوت لصالحه معظم العراقيين عام 2005”.
وبين أن “حكومة إقليم تؤكد في الوقت نفسه موقفها الثابت بمواصلة العمل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق مشترك”.