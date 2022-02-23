كردستان: قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط في الإقليم غير دستوري

أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط في الإقليم غير دستوري.

وذكر بيان للإقليم أن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب قوباد طالباني”.

وتابع أنه “في مستهل الاجتماع، عرض بارزاني إيجازاً حول زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى دولة قطر، وكذلك المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن”.

وأشار بارزاني إلى أن “الوفد أوضح في لقاءاته موقف إقليم كردستان إزاء جميع المسائل ذات الصلة، وأكد أن إقليم كوردستان عامل مهم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.