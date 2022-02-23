كيف تمنع الألغام الأرضية نازحي العراق من العودة إلى ديارهم؟

مع وجود عدة ملايين من قطع الألغام والمتفجرات تحت الأنقاض والتربة في جميع أنحاء العراق، يفضل العديد من النازحين العيش في المخيمات على العودة إلى ديارهم.

ولا يزال العراق من بين البلدان الأكثر تلوثا بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، على الرغم من عقود من جهود التطهير.

“حدث ذلك لأحد أعمامي قبل عامين. كراعٍ، اعتاد أن يأخذ قطيعه إلى الحقل. ذات يوم، داس على لغم أرضي كان مخبأً تحت الأرض. ونتيجة لذلك، أصبح معاقاً”. هذه واحدة فقط من القصص التي يمكن أن ترويها ليلى مراد، امرأة عراقية تبلغ من العمر 22 عاما، عن الألغام الأرضية التي تدمر حياة الناس. وقالت “لدي العشرات منها؛ قصص الكبار والأطفال والحيوانات التي تمزقها الألغام إلى أشلاء”. تعيش مراد وعائلتها في سنجار، في مخيم إيسيان للنازحين داخليا في محافظة نينوى منذ ثماني سنوات. في آب 2014، بينما كان تنظيم (داعش) يتقدم بسرعة في سنجار، تركوا كل شيء وراءهم وركضوا للنجاة بحياتهم. تشارك ليلى ثلاث غرف صغيرة في “الكرفان” مع والديها وثلاثة أشقاء بالغين وجدتهم. لقد كان هذا منزلهم خلال السنوات الثماني الماضية. قالت: “إنه لا يشبه منزلنا في قريتنا، الذي تركناه وراءنا”.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب قبل خمس سنوات، فإن العودة إلى قريتهم ليست خيارا لعائلة مراد، كما هو الحال أيضا بالنسبة لآلاف العراقيين الآخرين الذين يعيشون في مثل هذه المخيمات.

وقالت مراد “لم يبق هناك شيء سوى أنقاض مليئة بالمتفجرات”. وتضيف: “عاد عمي إلى المنزل، لكنها كانت غلطة كبيرة”.

أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام

وتنتشر في كل ركن من أركان العراق تقريبا ملايين الألغام الأرضية المدفونة في المزارع والطرق والحقول.

الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية تصنف العراق على أنه أكثر دول العالم تلوثا بالألغام.

في كل عام يفقد عشرات العراقيين حياتهم بسبب انفجار ألغام وأنقاض عسكرية. في حين أن حوالي 8.5 مليون من أصل 41 مليون عراقي يعيشون تحت هذا التهديد، بحسب بيانات خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام.

دمرت حرب وصراعات مختلفة أرض العراق منذ أوائل الثمانينيات، كل منها زاد من حجم وكثافة تلوث الأراضي بالألغام والمتفجرات. الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وحرب صدام حسين ضد أكراد العراق، وحرب الخليج عام 1991، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، خلفت وراءها حقول ألغام واسعة وذخائر عنقودية غير منفجرة. كان آخرها استخدام (داعش) على نطاق واسع، العبوات الناسفة محلية الصنع، وما يزال العديد من قذائف الهاون والمدفعية المعطلة وسط الأنقاض من الاشتباكات بين الارهابيين والقوات العراقية.

طريق طويل

بول ماكان، مدير الاتصالات في Halo Trust، وهي منظمة خيرية تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات في العراق، يقول إن العراقيين كانوا يزيلون الألغام من أراضيهم منذ عقود، لكن كان هناك نقص في أعمال التطهير في الأماكن التي سيطر عليها داعش سابقاً.

وأشار ماكان إلى أن “نوع الألغام التي صنعها داعش تميل إلى أن تكون حاوية زيت طهي بلاستيكية سعة 20 لترا (5.2 جالونا) مليئة بالمتفجرات محلية الصنع، ومفجر، وبطارية ومفتاح”. “المفتاح هو شيء يمكن للناس الوقوف عليه أو القيادة فوقه والذي سيبدأ الانفجار”. وقال ماكان: “بالإضافة إلى العبوات الناسفة، فإننا نساعد أيضا في تطهير المباني التي ربما تعرضت للقصف أثناء القتال”. “تحتوي هذه المباني عادة على ذخائر عنقودية غير منفجرة وقذائف لم تنفجر خلال الحرب. وهي مغطاة بأكوام من الخرسانة والركام ويجب التعامل معها بحذر شديد”.

وأشار ماكان إلى أنه نظرا لحجم التلوث الكبير، فقد اضطرت المنظمات إلى “عملية التطهير باستخدام المركبات المدرعة”. لكن الأمر يستغرق شهوراً لتنظيف حقل ألغام واحد وسنوات قبل أن تختفي العديد من حقول الألغام في العراق. في كانون الأول، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي قوله إن العراق سيتخلص من حقول الألغام التي تم إنشاؤها خلال الحرب ضد داعش بحلول نهاية عام 2028. بالنسبة للنازحين المتبقين في العراق والبالغ عددهم 1.2 مليون شخص، فإن هذا يعني أن المخيمات هي أماكن أكثر أمانا للعيش فيها لسنوات قادمة.

مصطفى ليث قاسم، صحفي وعامل إغاثة في حركة شباب الرافدين، وهي جمعية خيرية عراقية للنازحين قال: “التلوث بالألغام الأرضية ليس السبب الوحيد الذي يجعل العراقيين مترددين في العودة إلى ديارهم”.

وتابع: “على سبيل المثال، تندلع أحيانا اشتباكات بين الميليشيات التي كانت تقاتل تنظيم داعش، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.. يشعر الناس في بعض الأحيان أنه ليس لديهم ما يعودون إليه بعد أن شاهدوا المنازل والمدارس والمستشفيات وقد سويت بالأرض”.

وتابع “لكن مشكلة الألغام محبطة بشكل خاص”. “لأنه بالإضافة إلى كونها مخاطر جسيمة على السلامة، فإن الألغام والمتفجرات تعيق إعادة إعمار وتنمية المناطق الملوثة”.

يقع أكثر من ربع التلوث بالذخائر المتفجرة في المناطق الزراعية في العراق، مما يمنع المزارعين من استخدام أراضيهم لإطعام عائلاتهم، وفقا لتقرير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

20% من الألغام تؤثر على البنية التحتية، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار لإعادة فتح الأعمال التجارية. في ما تم زرع 20% إضافية على طول الطرق، مما قد يؤدي إلى عزل البلدات والقرى المجاورة عن باقي أنحاء البلاد.

قال ماكان: “عندما تكون هناك ألغام أرضية وأسلحة غير منفجرة، لا يعتقد الناس أن السلام قد تحقق بالكامل”. “يبدو أن الحرب ما تزال مستمرة”.

هذا هو بالضبط ما تشعر به ليلى مراد.

وقالت: “لقد شهدنا مقتل عدد كبير جدا من الأشخاص في سنجار وقت السلم”. “يرغب الكثيرون في المخاطرة بالعودة إلى ديارهم”. تقضي ليلى أيامها في متابعة التصوير وصنع الحرف اليدوية وتعلم مهارات جديدة. انضمت إلى منظمة غير حكومية تسمى زهرة اللوتس، والتي تركز على رفاهية النساء والفتيات في المخيم. “لدي حياتي كلها هنا الآن”. قالت: “كنت أنا وعائلتي نحب العودة إلى منزلنا ذات يوم، ونحن نعلم أننا سنكون بأمان. لكن بصراحة لا أتوقع ذلك”.

• عن موقع “DW”

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