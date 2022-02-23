مندلي تطالب بمدينة للزائرين على غرار “كربلاء”

طالبت ناحية مندلي شرقي ديالى، يوم السبت، وزارة التخطيط الاتحادية باستكمال موافقات انشاء مدينة للزائرين مماثلة لمدينة كربلاء قرب المنفذ الحدودي مع ايران.

وقال مدير الناحية وكالة مازن اكرم إن “دائرة زراعة مندلي خصصت مساحة 30 دونماً قرب منفذ مندلي/سومار الحدودي لصالح العتبة العباسية لإنشاء مدينة زائرين على غرار مدينة الزائرين في كربلاء لاستقبال الزائرين القادمين عبر المنفذ خلال مواسم الزيارة المليونية”.

وبين أكرم، أنه بحسب تفاصيل المشروع فأن العتبة العباسية وبحسب المعلومات المتداولة رصدت مبالغ لإتمام المشروع واستحصلت موافقة 12 وزارة معنية، وموضحاً أن المباشرة في المشروع مرهونة بموافقة وزارة التخطيط.

ودعا اكرم، وزارة التخطيط الى حسم الموافقات للشروع بالمشروع الستراتيجي الذي يحي ناحية مندلي ومحافظة ديالى اقتصادياً ومعيشياً وينعش السياحة الدينية بين العراق وايران.

وأشار اكرم إلى أن أهالي مندلي يطالبون التخطيط بالاستجابة لمطلبهم الشرعي وتسهيل إجراءات مدينة الزائرين لتكون قبلة لاستقبال السواح الإيرانيين والوافدين عبر منفذ مندلي الى جانب المنافع الاقتصادية التي يخلفها مشروع مدينة الزائرين.

وطالبت ناحية مندلي في وقت سابق ، بفتح منذ مندلي الحدودي مع إيران أمام الرحلات السياحية وانشاء مؤسسات خدمية تسهم بامتصاص البطالة وتحسين الواقع المعيشي لناحية مندلي وأطرافها.