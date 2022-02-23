منع كادر قناة التغيير من تغطية حملة ازالة التجاوزات في البصرة

23/2/2022 منع مسؤول حملة ازالة التجاوزات في ديوان محافظة البصرة وليد جمعة مراسل ومصور قناة التغيير من تغطية حملة لازالة التجاوزات في منطقة البروم والداكير، صباح اليوم الاربعاء.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان المراسل يونس الربيعي توجه صباح اليوم مع زميله المصور امين خيون الى منطقة البروم والداكير في البصرة، لتغطية حملة ازالة التجاوزات، بناءا على دعوة وجهت للكادر من مجلس ديوان المحافظة لتغطية الحملة، الا ان الكادر تفاجأ وفور البدء بالتصوير بمنع مسؤول الحملة وليد جمعة من اداء الكادر لمهامه. واوضح المراسل ان مسؤول الحملة وجه القوات الامنية بالاستيلاء على كاميرا القناة، الا ان الكادر رفض تسليم معداته، وغادر الموقع على الفور.

وتدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق منع الزملاء من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا صريحا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

كما وتطالب الجمعية المسؤولين في محافظة البصرة الى الكف عن منع الصحفيين من اداء عملهم، واحترام الدستور، بفسح الطريق أمام الاعلام لنقل الاحداث، بدلا من فرض القيود والتضييق على الصحفيين، والامتثال للدستور الذي اتاح حرية العمل الصحفي دون شرط او قيد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط