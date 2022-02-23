نائب: تحركات الاطار والتيار ستفضي الى طاولة الحوار المباشر

رجح النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , الأربعاء , ان التحركات التي يقوم بها الاطار التنسيقي على القوى السياسية والتيار الصدري لابد وان تفضي االى جلوس الطرفين لطاولة واحدة واجراء تفاهمات لحلحلة الانسداد السياسي , مبينا ان التفاهم بين الاطار والتيار اضحى السبيل الوحيد لانهاء الازمة السياسية.

وقال الزيادي في تصريح ، ان ” الحركة المكوكية التي تجري حاليا على الساحة السياسية من قبل الاطار التنسيقي مع القوى السياسية المختلفة من جهة وتحرك التيار الصدري لابد وان يفضي الى جلوس الطرفين الى طاولة واحدة للتفاهم في إيجاد مخرج سياسي لحلحلة الانسداد الحاصل في العملية السياسية”.

وأضاف ان ” الخلاف بين التيار والاطار التنسيقي سوف لن يستمر وستفرض إرادة الجمهور على الجميع ترك الخلافات جانبا والإسراع بتشكيل الحكومة والمضي بالعملية السياسية لتلبية المستحقات الوطنية والشعبية “.

وشدد الزيادي على ان ” السبيل الوحيد لانهاء الازمة والانسداد السياسي هو عودة الجلوس لايجاد صيغ جديدة يتفق عليها وتسمية رئيس الوزراء ” . انتهى / 25م

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