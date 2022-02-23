Posted on by

نعي المرحوم الصحفي الفاضل / كاظم آل مسير طيب الله ثراه

بسم الله الرحمن الرحيم

( { [ أن وعد الله الحق ] } )

( { [ وكل نفس ذائقة الموت ] } )

( { [ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ] } )

” صدق الله العظيم “

البقاء لله

* * * * نعي المرحوم الصحفي الفاضل / كاظم آل مسير طيب الله ثراه * * *

     بمزيد من الحزن وبالغ الأسى وفجاعة الحدث … ننعي عائلة الصحفي القدير ومؤسسة الرأي للإعلام والتنمية / وكالة وانا نيوز / جريدة الرأي نيوز … بفقدانها الراحل الأخ الصديق العزيز والكريم { كاظم آل مسير } ، وإنتقال روحه الزكية إلى جوار ربه سبحانه وتعالى ، والذي وافته المنية أثر نوبة قلبية مفاجئة بتأريخ الأثنين الموافق 21/2/2022 ، ويعد رحيله إلى دار الآخرة خسارة فادحة للأسرة الصحفية والإعلامية … سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته ، ويلهم ذويه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان ونشاركهم في هذا المصاب الجلل ، وأن يعظّم أجورهم ، ويجنبهك كل سوء ومكروه ، إنّه سميع الدعاء .

( ( إنّا لله وإنّا إليه راجعون ) )

 

الإعلامي رياض جاسم محمد

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close