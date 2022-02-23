بسم الله الرحمن الرحيم

( { [ أن وعد الله الحق ] } )

( { [ وكل نفس ذائقة الموت ] } )

( { [ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ] } )

” صدق الله العظيم “

البقاء لله

* * * * نعي المرحوم الصحفي الفاضل / كاظم آل مسير طيب الله ثراه * * *

بمزيد من الحزن وبالغ الأسى وفجاعة الحدث … ننعي عائلة الصحفي القدير ومؤسسة الرأي للإعلام والتنمية / وكالة وانا نيوز / جريدة الرأي نيوز … بفقدانها الراحل الأخ الصديق العزيز والكريم { كاظم آل مسير } ، وإنتقال روحه الزكية إلى جوار ربه سبحانه وتعالى ، والذي وافته المنية أثر نوبة قلبية مفاجئة بتأريخ الأثنين الموافق 21/2/2022 ، ويعد رحيله إلى دار الآخرة خسارة فادحة للأسرة الصحفية والإعلامية … سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته ، ويلهم ذويه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان ونشاركهم في هذا المصاب الجلل ، وأن يعظّم أجورهم ، ويجنبهك كل سوء ومكروه ، إنّه سميع الدعاء .

( ( إنّا لله وإنّا إليه راجعون ) )

الإعلامي رياض جاسم محمد