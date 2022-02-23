بسم الله الرحمن الرحيم
( { [ أن وعد الله الحق ] } )
( { [ وكل نفس ذائقة الموت ] } )
( { [ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ] } )
” صدق الله العظيم “
البقاء لله
* * * * نعي المرحوم الصحفي الفاضل / كاظم آل مسير طيب الله ثراه * * *
بمزيد من الحزن وبالغ الأسى وفجاعة الحدث … ننعي عائلة الصحفي القدير ومؤسسة الرأي للإعلام والتنمية / وكالة وانا نيوز / جريدة الرأي نيوز … بفقدانها الراحل الأخ الصديق العزيز والكريم { كاظم آل مسير } ، وإنتقال روحه الزكية إلى جوار ربه سبحانه وتعالى ، والذي وافته المنية أثر نوبة قلبية مفاجئة بتأريخ الأثنين الموافق 21/2/2022 ، ويعد رحيله إلى دار الآخرة خسارة فادحة للأسرة الصحفية والإعلامية … سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته ، ويلهم ذويه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان ونشاركهم في هذا المصاب الجلل ، وأن يعظّم أجورهم ، ويجنبهك كل سوء ومكروه ، إنّه سميع الدعاء .
( ( إنّا لله وإنّا إليه راجعون ) )
الإعلامي رياض جاسم محمد
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