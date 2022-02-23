وزارة الصناعة والمعادن العراقية

وزيـر الصناعـة و المعـادن يلتقـي وفـداً روسيـاً لمُتابعـة تنفيـذ عقـد المُشاركـة الخـاص بإنتـاج زيـت الطعـام السائـل فـي مصنـع الإمـام علـي الهـادي ( ع ) فـي ميسـان

– التقـى وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخباز هذا اليوم الاثنين المُوافق ٢٠٢٢/٢/٢١ السفير الروسي لدى بغداد وأعضاء شركة كاونز فيل الروسية ومُمثلين عن شركات سارة.م البلغارية وكرمات الجنوب للتجارة العامة المحدودة بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط المُهندس : يوسـف محمـد جاسـم ومُدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ومُدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وعدد من مسؤولي الأقسام فيها وذلك لمُتابعة تنفيذ عقد المُشاركة المُبرم بين الشركة العامة للمنتجات الغذائية التابعة للوزارة والشركات المذكورة لتطوير صناعة زيت الطعام السائل وفق أساليب التصفية والتعبئة الحديثة في مصنع الإمام علي الهادي ( ع ) في مُحافظة ميسان .

وقـد أكدَ السيد الوزير خِلال اللقاء على إنَ للعراق علاقات متينة مع روسيا ولديه مشاريع مُشتركة مع الشركات الروسية منها مشروع الزجاج والسيراميك ومشروع إنتاج الزيوت في مُحافظة ميسان ، مُبدياً الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتدخُل لتذليل كافة العقبات التي تُعيق عمل الشركات الروسية في العراق من أجل الوصول إلى صناعة حقيقية ذات قيمة مُضافة عالية والإستفادة من القرارات الحكومية الصادرة بموجب المُوازنة العامة الإتحادية بخصوص دعم المُنتج المحلـي .