وزير النفط العراقي يبحث في الدوحة سبل زيادة صادرات الغاز الإيراني

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن اجتماع الوزيرين جرى على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز GACF في الدوحة اليوم الأربعاء، إذ بحثا فيه سبل تطوير التعاون الثنائي بمجال الطاقة و زيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق.

ووفقا للبيان فإن الجانبين بحثا أيضا “تسوية ديون الغاز المصدر للعراق”.

وكان عبد الجبار قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري وتهيئة منشآت التسلم، لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من الغاز.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مطلع شهر شباب الجاري، أنها ستستعين بالغاز القطري لتأمين حاجتها من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.